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OST - The Boroughs (Various Artists) (0199584155210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - The Boroughs (Various Artists) (0199584155210) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Boroughs
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Boroughs (Various Artists) (0199584155210) - фото 1
  • OST - The Boroughs (Various Artists) (0199584155210) - фото 2
  • OST - The Boroughs (Various Artists) (0199584155210) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748422
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584155210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Boroughs
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Thunder Road - Bruce Springsteen, Lose Your Soul - Dead Man's Bones, Oye Como Va - Santana, Do You Believe in Magic - The Lovin' Spoonful, Night Moves - Bob Seger & The Silver Bullet Band, Lovely Day - Bill Withers, The Passenger - Siouxsie & The Banshees, Smiling Faces Sometimes - The Undisputed Truth, Barracuda – Heart, Born To Run - Bruce Springsteen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - The Boroughs (Various Artists) (0199584155210) виниловая пластинка

В научно-фантастическом сериале «Boroughs» Джеффри Аддисса и Уилла Мэтьюза, спродюсированном братьями Даффер, музыка играет центральную роль: тщательно подобранные композиции сопровождают каждый эпизод. Виниловое издание включает 10 треков, обрамленных песнями Брюса Спрингстина «Thunder Road» и «Born To Run», а также классические произведения Santana, The Lovin' Spoonful, Боба Сегера, Heart, Siouxsie & The Banshees, Билла Уизерса и многих других. Сериал «Boroughs» рассказывает историю, казалось бы, идеального сообщества пожилых людей в живописном городке посреди пустыни Нью-Мексико, где неординарные герои и героини должны остановить инопланетную угрозу, которая хочет украсть то, чего у них так мало: время.



Теги товара: Кинематограф

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584155210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Boroughs
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Thunder Road - Bruce Springsteen, Lose Your Soul - Dead Man's Bones, Oye Como Va - Santana, Do You Believe in Magic - The Lovin' Spoonful, Night Moves - Bob Seger & The Silver Bullet Band, Lovely Day - Bill Withers, The Passenger - Siouxsie & The Banshees, Smiling Faces Sometimes - The Undisputed Truth, Barracuda – Heart, Born To Run - Bruce Springsteen
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В научно-фантастическом сериале «Boroughs» Джеффри Аддисса и Уилла Мэтьюза, спродюсированном братьями Даффер, музыка играет центральную роль: тщательно подобранные композиции сопровождают каждый эпизод. Виниловое издание включает 10 треков, обрамленных песнями Брюса Спрингстина «Thunder Road» и «Born To Run», а также классические произведения Santana, The Lovin' Spoonful, Боба Сегера, Heart, Siouxsie & The Banshees, Билла Уизерса и многих других. Сериал «Boroughs» рассказывает историю, казалось бы, идеального сообщества пожилых людей в живописном городке посреди пустыни Нью-Мексико, где неординарные герои и героини должны остановить инопланетную угрозу, которая хочет украсть то, чего у них так мало: время.


Теги товара: Кинематограф
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