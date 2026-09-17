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Dayseeker - Creature In The Black Night (5401148008425) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dayseeker - Creature In The Black Night (5401148008425) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dayseeker
Альбом (сингл)
Creature In The Black Night
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dayseeker - Creature In The Black Night (5401148008425) - фото 1
  • Dayseeker - Creature In The Black Night (5401148008425) - фото 2
  • Dayseeker - Creature In The Black Night (5401148008425) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748389
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dayseeker - Creature In The Black Night (5401148008425) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[5401148008425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dayseeker
Альбом (сингл)
Creature In The Black Night
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Pale Moonlight, Creature In The Black Night, Crawl Back To My Coffin, Shapeshift, Soulburn, Bloodlust, Cemetery Blues, Nocturnal Remedy, The Living Dead, Meet The Reaper, Forgotten Ghost
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Dayseeker - Creature In The Black Night (5401148008425) виниловая пластинка

Группа Dayseeker, образованная в Южной Калифорнии и прошедшая через множество трудностей, превратилась из пост-хардкорных новичков в одну из самых эмоционально насыщенных и стилистически гибких групп в современной тяжелой музыке. Их песни не просто переживают горе, разбитое сердце и травму — они превращают их в нечто магнетическое, мощное и в конечном итоге вдохновляющее. В состав группы входят вокалист Рори Родригес, гитарист Джино Сгамбеллури, басист Рамон Валерио (присоединившийся в 2017 году) и барабанщик Зак Мэйфилд (присоединившийся в 2022 году). Группа ставит эмоциональную правду выше трендов, объединяя слушателей подлинной страстью, звуковыми инновациями и лирической уязвимостью. Глубокий резонанс музыки группы с другими музыкантами по всему миру очевиден: более 600 миллионов прослушиваний на их стриминговых платформах. И это ощущается на каждом концерте, от аншлаговых выступлений в театрах до туров с Pierce The Veil, Bad Omens и Ice Nine Kills. Это ощущение творческого мечтания пронизывает шестой полноформатный альбом Dayseeker, «Creature In The Black Night». Продюсером альбома выступил Дэниел Браунштейн (Spiritbox, Silent Planet), а сведение выполнил Закк Червини (Blink-182, Bring Me The Horizon, Lorna Shore). Это самый захватывающий и продуманный альбом Dayseeker на сегодняшний день — жуткий, кинематографичный и пронизанный темным (и сексуальным) эмоциональным потоком. Поклонники, ожидающие печального погружения в депрессию, могут быть удивлены — «Creature In The Black Night» обладает более острыми краями, более тяжелыми риффами и вновь обретенной ясностью. Dayseeker не просто эволюционировали. Они поднялись на новый уровень. Для поклонников Bad Omens, Spiritbox, Sleep Token, Wage War, Northlane. В 2025 году запланированы мировые гастроли, в том числе выступления на разогреве у Ice Nine Kills и In. This Moment в рамках туров по США, а также участие в фестивалях по всему миру, включая Download, Sonic Temple и Graspop.

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Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[5401148008425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dayseeker
Альбом (сингл)
Creature In The Black Night
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Pale Moonlight, Creature In The Black Night, Crawl Back To My Coffin, Shapeshift, Soulburn, Bloodlust, Cemetery Blues, Nocturnal Remedy, The Living Dead, Meet The Reaper, Forgotten Ghost
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Группа Dayseeker, образованная в Южной Калифорнии и прошедшая через множество трудностей, превратилась из пост-хардкорных новичков в одну из самых эмоционально насыщенных и стилистически гибких групп в современной тяжелой музыке. Их песни не просто переживают горе, разбитое сердце и травму — они превращают их в нечто магнетическое, мощное и в конечном итоге вдохновляющее. В состав группы входят вокалист Рори Родригес, гитарист Джино Сгамбеллури, басист Рамон Валерио (присоединившийся в 2017 году) и барабанщик Зак Мэйфилд (присоединившийся в 2022 году). Группа ставит эмоциональную правду выше трендов, объединяя слушателей подлинной страстью, звуковыми инновациями и лирической уязвимостью. Глубокий резонанс музыки группы с другими музыкантами по всему миру очевиден: более 600 миллионов прослушиваний на их стриминговых платформах. И это ощущается на каждом концерте, от аншлаговых выступлений в театрах до туров с Pierce The Veil, Bad Omens и Ice Nine Kills. Это ощущение творческого мечтания пронизывает шестой полноформатный альбом Dayseeker, «Creature In The Black Night». Продюсером альбома выступил Дэниел Браунштейн (Spiritbox, Silent Planet), а сведение выполнил Закк Червини (Blink-182, Bring Me The Horizon, Lorna Shore). Это самый захватывающий и продуманный альбом Dayseeker на сегодняшний день — жуткий, кинематографичный и пронизанный темным (и сексуальным) эмоциональным потоком. Поклонники, ожидающие печального погружения в депрессию, могут быть удивлены — «Creature In The Black Night» обладает более острыми краями, более тяжелыми риффами и вновь обретенной ясностью. Dayseeker не просто эволюционировали. Они поднялись на новый уровень. Для поклонников Bad Omens, Spiritbox, Sleep Token, Wage War, Northlane. В 2025 году запланированы мировые гастроли, в том числе выступления на разогреве у Ice Nine Kills и In. This Moment в рамках туров по США, а также участие в фестивалях по всему миру, включая Download, Sonic Temple и Graspop.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dayseeker - Creature In The Black Night (5401148008425) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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