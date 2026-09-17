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Oceansize - Frames (0802644824918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Oceansize - Frames (0802644824918) виниловая пластинка

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Oceansize - Frames (0802644824918) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oceansize
Альбом (сингл)
Frames
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oceansize - Frames (0802644824918) - фото 1
  • Oceansize - Frames (0802644824918) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748348
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Oceansize - Frames (0802644824918) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644824918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oceansize
Альбом (сингл)
Frames
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
T-Shirt, Unfamiliar, Trail Of Fire, Savant, Only Twin, An Old Friend Of The Christy's Sleeping Dogs And Dead Lions, The Frame Voorhees Red Rag To A Bear, Siberian Bullshit
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Oceansize - Frames (0802644824918) виниловая пластинка

Альбом Oceansize «Frames» — переиздан на лейбле KSCOPE: монументальное трехдисковое издание в разворотном конверте — включает два бонус-трека, ранее не публиковавшиеся фотографии и эссе Ремфри Дедмана. Альбом Oceansize «Frames», первоначально выпущенный в 2007 году, является свидетельством бесстрашных амбиций и бескомпромиссной креативности британской группы. Запись «Frames» стала поворотным моментом для группы, выведя её из тени их получившего признание критиков, но коммерчески не реализованного второго альбома «Everyone Into Position» (2005). На этот раз, освободившись от давления мейнстримной популярности, Oceansize обрели новую свободу, направив свою творческую энергию на создание альбома, который одновременно сложен и увлекателен. Результат? Пластинка, которая восхищает своим масштабным, кинематографическим размахом.

Отзывы о товаре Oceansize - Frames (0802644824918) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644824918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oceansize
Альбом (сингл)
Frames
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
T-Shirt, Unfamiliar, Trail Of Fire, Savant, Only Twin, An Old Friend Of The Christy's Sleeping Dogs And Dead Lions, The Frame Voorhees Red Rag To A Bear, Siberian Bullshit
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Oceansize «Frames» — переиздан на лейбле KSCOPE: монументальное трехдисковое издание в разворотном конверте — включает два бонус-трека, ранее не публиковавшиеся фотографии и эссе Ремфри Дедмана. Альбом Oceansize «Frames», первоначально выпущенный в 2007 году, является свидетельством бесстрашных амбиций и бескомпромиссной креативности британской группы. Запись «Frames» стала поворотным моментом для группы, выведя её из тени их получившего признание критиков, но коммерчески не реализованного второго альбома «Everyone Into Position» (2005). На этот раз, освободившись от давления мейнстримной популярности, Oceansize обрели новую свободу, направив свою творческую энергию на создание альбома, который одновременно сложен и увлекателен. Результат? Пластинка, которая восхищает своим масштабным, кинематографическим размахом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oceansize - Frames (0802644824918) виниловая пластинка - стоимость товара 6630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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