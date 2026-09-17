Oceansize - Frames (0802644824918) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Oceansize - Frames (0802644824918) виниловая пластинка
Альбом Oceansize «Frames» — переиздан на лейбле KSCOPE: монументальное трехдисковое издание в разворотном конверте — включает два бонус-трека, ранее не публиковавшиеся фотографии и эссе Ремфри Дедмана. Альбом Oceansize «Frames», первоначально выпущенный в 2007 году, является свидетельством бесстрашных амбиций и бескомпромиссной креативности британской группы. Запись «Frames» стала поворотным моментом для группы, выведя её из тени их получившего признание критиков, но коммерчески не реализованного второго альбома «Everyone Into Position» (2005). На этот раз, освободившись от давления мейнстримной популярности, Oceansize обрели новую свободу, направив свою творческую энергию на создание альбома, который одновременно сложен и увлекателен. Результат? Пластинка, которая восхищает своим масштабным, кинематографическим размахом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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