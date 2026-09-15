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Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка

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Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка - фото 1
Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка - фото 2
Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка - фото 3
Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка - фото 4
Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка - фото 5
Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка - фото 6
Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mitchell
Альбом (сингл)
Bring It Home To Me (Tone Poet)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка - фото 1
  • Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка - фото 2
  • Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка - фото 3
  • Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка - фото 4
  • Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка - фото 5
  • Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка - фото 6
  • Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617284
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435926667]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mitchell
Альбом (сингл)
Bring It Home To Me (Tone Poet)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск

Отзывы о товаре Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435926667]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mitchell
Альбом (сингл)
Bring It Home To Me (Tone Poet)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (0602435926667) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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