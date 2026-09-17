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Gazpacho - Magic 8 Ball (0802644827117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gazpacho - Magic 8 Ball (0802644827117) виниловая пластинка

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Gazpacho - Magic 8 Ball (0802644827117) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
Magic 8 Ball
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gazpacho - Magic 8 Ball (0802644827117) - фото 1
  • Gazpacho - Magic 8 Ball (0802644827117) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748345
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Gazpacho - Magic 8 Ball (0802644827117) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644827117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
Magic 8 Ball
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Starling We Are Strangers Sky King Ceres Gingerbread Men Magic 8-Ball Immerwahr The Unrisen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Gazpacho - Magic 8 Ball (0802644827117) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Starling We Are Strangers Sky King Ceres Gingerbread Men Magic 8-Ball Immerwahr The Unrisen

Отзывы о товаре Gazpacho - Magic 8 Ball (0802644827117) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644827117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
Magic 8 Ball
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Starling We Are Strangers Sky King Ceres Gingerbread Men Magic 8-Ball Immerwahr The Unrisen
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Starling We Are Strangers Sky King Ceres Gingerbread Men Magic 8-Ball Immerwahr The Unrisen
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gazpacho - Magic 8 Ball (0802644827117) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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