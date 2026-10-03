Scorpions - Return To Forever (0888750591210) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 99430
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
4 080 руб.
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Коллекция SCORPIONS
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Scorpions - Return To Forever (0888750591210) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Going Out With A Bang
|3:46
|A2
|We Built This House
|3:53
|A3
|Rock My Car
|3:20
|B1
|House Of Cards
|5:05
|B2
|All For One
|2:58
|B3
|Rock 'n' Roll Band
|3:55
|C1
|Catch Your Luck And Play
|3:33
|C2
|Rollin' Home
|4:03
|C3
|Hard Rockin' The Place
|4:06
|D1
|Eye Of The Storm
|4:28
|D2
|The Scratch
|3:41
|D3
|Gypsy Life
|4:52
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Going Out With A Bang
|3:46
|A2
|We Built This House
|3:53
|A3
|Rock My Car
|3:20
|B1
|House Of Cards
|5:05
|B2
|All For One
|2:58
|B3
|Rock 'n' Roll Band
|3:55
|C1
|Catch Your Luck And Play
|3:33
|C2
|Rollin' Home
|4:03
|C3
|Hard Rockin' The Place
|4:06
|D1
|Eye Of The Storm
|4:28
|D2
|The Scratch
|3:41
|D3
|Gypsy Life
|4:52
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Scorpions - Return To Forever (0888750591210) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4080 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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