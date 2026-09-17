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King Diamond - Voodoo (0039841540611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Diamond - Voodoo (0039841540611) виниловая пластинка

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King Diamond - Voodoo (0039841540611) - фото 1
King Diamond - Voodoo (0039841540611) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
King Diamond
Альбом (сингл)
Voodoo
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Diamond - Voodoo (0039841540611) - фото 1
  • King Diamond - Voodoo (0039841540611) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748334
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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King Diamond - Voodoo (0039841540611) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841540611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
King Diamond
Альбом (сингл)
Voodoo
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Louisiana Darkness, "LOA" House, Life After Death, Voodoo, A Secret, Salem, One Down Two To Go, Sending Of Dead, Sarah's Night, The Exorcist, Unclean Spirits, Cross Of Baron Samedi, If They Only Knew, Aftermath
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара King Diamond - Voodoo (0039841540611) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Louisiana Darkness, "LOA" House, Life After Death, Voodoo, A Secret, Salem, One Down Two To Go, Sending Of Dead, Sarah's Night, The Exorcist, Unclean Spirits, Cross Of Baron Samedi, If They Only Knew, Aftermath

Отзывы о товаре King Diamond - Voodoo (0039841540611) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841540611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
King Diamond
Альбом (сингл)
Voodoo
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Louisiana Darkness, "LOA" House, Life After Death, Voodoo, A Secret, Salem, One Down Two To Go, Sending Of Dead, Sarah's Night, The Exorcist, Unclean Spirits, Cross Of Baron Samedi, If They Only Knew, Aftermath
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Louisiana Darkness, "LOA" House, Life After Death, Voodoo, A Secret, Salem, One Down Two To Go, Sending Of Dead, Sarah's Night, The Exorcist, Unclean Spirits, Cross Of Baron Samedi, If They Only Knew, Aftermath
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Diamond - Voodoo (0039841540611) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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