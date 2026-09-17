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Saxon - Solid Ball Of Rock (coloured) (8719262039797) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Saxon - Solid Ball Of Rock (coloured) (8719262039797) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Solid Ball Of Rock
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Saxon - Solid Ball Of Rock (coloured) (8719262039797) - фото 1
  • Saxon - Solid Ball Of Rock (coloured) (8719262039797) - фото 2
  • Saxon - Solid Ball Of Rock (coloured) (8719262039797) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748302
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Saxon - Solid Ball Of Rock (coloured) (8719262039797) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039797]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Solid Ball Of Rock
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Solid Ball Of Rock, Altar Of The Gods, Requiem (We Will Remember), Lights In The Sky, I Just Can't Get Enough, Baptism Of Fire, Ain't Gonna Take It, I'm On Fire, Overture In B-Minor / Refugee, Bavarian Beaver, Crash Dive
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Saxon - Solid Ball Of Rock (coloured) (8719262039797) виниловая пластинка

Solid Ball of Rock — десятый студийный альбом легендарной хэви-метал группы Saxon первоначально выпущенный в 1991 году. Пять из одиннадцати треков были написаны новым басистом Ниббсом Картером, который также участвовал в написании ещё трёх песен. Приход молодого басиста Ниббса Картера, казалось, вдохнул новую жизнь в группу, которая выпустила одни из самых агрессивных песен за последние годы, включая мощный трэш-трек «Altar of the Gods» и поистине обжигающую «Baptism of Fire». «Для нашей аудитории — а без аудитории нет группы — мы снова сосредоточились на Solid Ball of Rock…», — отметил вокалист Бифф Байфорд. «С тех пор мы неустанно работаем над ним». Solid Ball of Rock доступен в ограниченном издании из 1000 пронумерованных экземпляров на серебряном виниле и включает вкладыш.

Отзывы о товаре Saxon - Solid Ball Of Rock (coloured) (8719262039797) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039797]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Solid Ball Of Rock
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Solid Ball Of Rock, Altar Of The Gods, Requiem (We Will Remember), Lights In The Sky, I Just Can't Get Enough, Baptism Of Fire, Ain't Gonna Take It, I'm On Fire, Overture In B-Minor / Refugee, Bavarian Beaver, Crash Dive
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Solid Ball of Rock — десятый студийный альбом легендарной хэви-метал группы Saxon первоначально выпущенный в 1991 году. Пять из одиннадцати треков были написаны новым басистом Ниббсом Картером, который также участвовал в написании ещё трёх песен. Приход молодого басиста Ниббса Картера, казалось, вдохнул новую жизнь в группу, которая выпустила одни из самых агрессивных песен за последние годы, включая мощный трэш-трек «Altar of the Gods» и поистине обжигающую «Baptism of Fire». «Для нашей аудитории — а без аудитории нет группы — мы снова сосредоточились на Solid Ball of Rock…», — отметил вокалист Бифф Байфорд. «С тех пор мы неустанно работаем над ним». Solid Ball of Rock доступен в ограниченном издании из 1000 пронумерованных экземпляров на серебряном виниле и включает вкладыш.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Saxon - Solid Ball Of Rock (coloured) (8719262039797) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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