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Pain - Pain (coloured) (4065629717711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pain - Pain (coloured) (4065629717711) виниловая пластинка

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Pain - Pain (coloured) (4065629717711) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pain
Альбом (сингл)
Pain
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pain - Pain (coloured) (4065629717711) - фото 1
  • Pain - Pain (coloured) (4065629717711) - фото 2
  • Pain - Pain (coloured) (4065629717711) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748267
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629717711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pain
Альбом (сингл)
Pain
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
On Your Knees (Again) — Remaster 2026, Rope Around Your Neck — Remaster 2026, Learn How To Die — Remaster 2026, Don't Let Me Down — Remaster 2026, Breathe — Remaster 2026, Greed — Remaster 2026, Choke On Your Lies — Remaster 2026, The Last Drops Of My Life — Remaster 2026, Hate Me — Remaster 2026, Liar — Remaster 2026, Thru The Ground (Demo version 1996) — Bonus Track
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Pain - Pain (coloured) (4065629717711) виниловая пластинка

Pain — дебютный студийный альбом шведской метал-группы Pain, проекта основателя Hypocrisy Петера Тэгтгрена. Вышел в 1997 году на лейбле Nuclear Blast. Издание на цветном виниле Pain — индастриал-метал проект шведского музыканта, основателя Hypocrisy Петера Тэгтгрена. Весь материал альбома Pain Тэгтгрен записал в одиночку в шведской Abyss Studio, расположенной в здании бывшей психиатрической лечебницы. Тэгтгрен находился в поиске нового звучания. Наиболее удалась композиция «Greed», поскольку, по мнению Тэгтгрена, в ней он смог отразить будущую концепцию Pain, получившую развитие в последующих альбомах.

Отзывы о товаре Pain - Pain (coloured) (4065629717711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629717711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pain
Альбом (сингл)
Pain
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
On Your Knees (Again) — Remaster 2026, Rope Around Your Neck — Remaster 2026, Learn How To Die — Remaster 2026, Don't Let Me Down — Remaster 2026, Breathe — Remaster 2026, Greed — Remaster 2026, Choke On Your Lies — Remaster 2026, The Last Drops Of My Life — Remaster 2026, Hate Me — Remaster 2026, Liar — Remaster 2026, Thru The Ground (Demo version 1996) — Bonus Track
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Pain — дебютный студийный альбом шведской метал-группы Pain, проекта основателя Hypocrisy Петера Тэгтгрена. Вышел в 1997 году на лейбле Nuclear Blast. Издание на цветном виниле Pain — индастриал-метал проект шведского музыканта, основателя Hypocrisy Петера Тэгтгрена. Весь материал альбома Pain Тэгтгрен записал в одиночку в шведской Abyss Studio, расположенной в здании бывшей психиатрической лечебницы. Тэгтгрен находился в поиске нового звучания. Наиболее удалась композиция «Greed», поскольку, по мнению Тэгтгрена, в ней он смог отразить будущую концепцию Pain, получившую развитие в последующих альбомах.
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