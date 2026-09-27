Boy Harsher - Careful (coloured) (4250506850401) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Boy Harsher
Альбом (сингл)
Careful
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748261
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Характеристики
Бренд
Nude Club Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nude Club Records
Barcode
[4250506850401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Boy Harsher
Альбом (сингл)
Careful
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Keep Driving, Face The Fire, Fate, LA, Come Closer, The Look You Gave (Jerry), Tears, Crush, Lost, Careful
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Boy Harsher - Careful (coloured) (4250506850401) виниловая пластинка
Careful — второй студийный альбом американского электронного дуэта Boy Harsher, выпущенный 1 февраля 2019 года на их собственном лейбле Nude Club. Альбом закрепил за группой статус лидеров современной дарквейв-сцены, получив высокие оценки критиков Издание на цветном виниле Название альбома связано с кратковременным распадом группы в 2017 году. Джей Мэтьюз и Август Мюллер решили разорвать свои профессиональные и романтические отношения, и на своем последнем концерте Мэтьюз сделал татуировку со словом «careful». После концерта пара помирилась.
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Бренд
Nude Club Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nude Club Records
Barcode
[4250506850401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Boy Harsher
Альбом (сингл)
Careful
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Keep Driving, Face The Fire, Fate, LA, Come Closer, The Look You Gave (Jerry), Tears, Crush, Lost, Careful
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Careful — второй студийный альбом американского электронного дуэта Boy Harsher, выпущенный 1 февраля 2019 года на их собственном лейбле Nude Club. Альбом закрепил за группой статус лидеров современной дарквейв-сцены, получив высокие оценки критиков Издание на цветном виниле Название альбома связано с кратковременным распадом группы в 2017 году. Джей Мэтьюз и Август Мюллер решили разорвать свои профессиональные и романтические отношения, и на своем последнем концерте Мэтьюз сделал татуировку со словом «careful». После концерта пара помирилась.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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