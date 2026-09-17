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Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия

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Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 1
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 2
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 3
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 4
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 5
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 6
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 7
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 8
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 9
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 10
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 11
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 12
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 13
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 14
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 15
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 16
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 17
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 18
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
4
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
20
Рабочая высота, м
6.3
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 1
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 2
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 3
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 4
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 5
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 6
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 7
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 8
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 9
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 10
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 11
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 12
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 13
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 14
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 15
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 16
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 17
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 18
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 430 руб. 
Начислим 215 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747929
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия
13 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Лестница шарнирная - 1 шт
Число секций
4
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
20
Рабочая высота, м
6.3
Максимальная высота, м
6.3
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
333
Габариты в сложенном состоянии, мм
1523x340x280
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.5х0.34х0.27
Вес, кг.
14.7

Описание товара Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия

Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия

Отзывы о товаре Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Лестница шарнирная - 1 шт
Число секций
4
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
20
Рабочая высота, м
6.3
Максимальная высота, м
6.3
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
333
Габариты в сложенном состоянии, мм
1523x340x280
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Страна производитель
Россия
Описание
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97883, 4х5, Россия - стоимость товара 13430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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