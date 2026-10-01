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Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта

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Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 1
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 2
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 3
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 4
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 5
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 6
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 7
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 8
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 9
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 10
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 11
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 12
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 13
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 14
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 15
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 16
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 17
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 18
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Комплектация
Поясная система - 1 шт
Материал
полиэстер
  • Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 1
  • Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 2
  • Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 3
  • Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 4
  • Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 5
  • Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 6
  • Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 7
  • Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 8
  • Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 9
  • Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 10
  • Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 11
  • Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 12
  • Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 13
  • Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 14
  • Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 15
  • Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 16
  • Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 17
  • Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 18
  • Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747608
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта
1 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Поясная система - 1 шт
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х45х10
Вес, г.
850

Описание товара Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта

Пояс монтажника Denzel 90291 с поясными сумками и кобурой для шуруповерта позволяет иметь все необходимые инструменты под рукой во время высотных монтажных работ или решения других задач. В 14 карманах и дополнительном подсумке можно разместить инструменты, крепеж и расходники. Для шуруповерта предусмотрена специальная кобура со страховочной петлей.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — сумки из плотного полиэстера 600 D с карманами, усиленными стальными заклепками, не рвутся и не протираются.
  • Надежность — ремень длиной 1230 мм имеет крепление «velcro» (липучка) и застежку «фастекс».
  • Дополнительные возможности — на поясе предусмотрен держатель для молотка на стальных заклепках и крепление для рулетки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Поясная система - 1 шт
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
12
Страна производитель
Китай
Описание

Пояс монтажника Denzel 90291 с поясными сумками и кобурой для шуруповерта позволяет иметь все необходимые инструменты под рукой во время высотных монтажных работ или решения других задач. В 14 карманах и дополнительном подсумке можно разместить инструменты, крепеж и расходники. Для шуруповерта предусмотрена специальная кобура со страховочной петлей.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — сумки из плотного полиэстера 600 D с карманами, усиленными стальными заклепками, не рвутся и не протираются.
  • Надежность — ремень длиной 1230 мм имеет крепление «velcro» (липучка) и застежку «фастекс».
  • Дополнительные возможности — на поясе предусмотрен держатель для молотка на стальных заклепках и крепление для рулетки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пояс монтажника DENZEL 90291, сумки поясные, кобура для шуруповерта - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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