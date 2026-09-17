Пластиковый органайзер со съемными лотками ЗУБР АМУР-11 38042-11, 462 ? 365 ? 92 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
пластиковый кейс-органайзер (1 шт.), съёмные внутренние лотки-контейнеры (11 шт.), документация, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб.
В наличии
Код товара: 742718
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
пластиковый кейс-органайзер (1 шт.), съёмные внутренние лотки-контейнеры (11 шт.), документация, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
11
Габаритные размеры), см
46.2x36.5x9.2
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
46х37х9
Вес, кг.
1.72
Описание товара Пластиковый органайзер со съемными лотками ЗУБР АМУР-11 38042-11, 462 ? 365 ? 92 мм
Пластиковый органайзер с съемными лотками различной формы для хранения разнообразной оснастки и метизов. Прозрачная крышка позволяет легко находить предметы не открывая органайзер. На нижней части органайзера есть специальные крепления для фиксации такого же органайзера за счет совмещения и сдвига двух органайзеров.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
пластиковый кейс-органайзер (1 шт.), съёмные внутренние лотки-контейнеры (11 шт.), документация, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
11
Габаритные размеры), см
46.2x36.5x9.2
Страна производитель
Россия
Пластиковый органайзер с съемными лотками различной формы для хранения разнообразной оснастки и метизов. Прозрачная крышка позволяет легко находить предметы не открывая органайзер. На нижней части органайзера есть специальные крепления для фиксации такого же органайзера за счет совмещения и сдвига двух органайзеров.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Пластиковый органайзер со съемными лотками ЗУБР АМУР-11 38042-11, 462 ? 365 ? 92 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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