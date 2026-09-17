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Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-5 38778, 150 ? 190 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-5 38778, 150 ? 190 мм

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Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-5 38778, 150 ? 190 мм - фото 1
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-5 38778, 150 ? 190 мм - фото 2
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-5 38778, 150 ? 190 мм - фото 3
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-5 38778, 150 ? 190 мм - фото 4
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-5 38778, 150 ? 190 мм - фото 5
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-5 38778, 150 ? 190 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
поясная сумка (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
5
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-5 38778, 150 ? 190 мм - фото 1
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-5 38778, 150 ? 190 мм - фото 2
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-5 38778, 150 ? 190 мм - фото 3
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-5 38778, 150 ? 190 мм - фото 4
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-5 38778, 150 ? 190 мм - фото 5
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-5 38778, 150 ? 190 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742736
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-5 38778, 150 ? 190 мм
1 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
поясная сумка (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
5
Габаритные размеры), см
15.0x19.0
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
80х24х10
Вес, г.
275

Описание товара Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-5 38778, 150 ? 190 мм

Компактный поясной карман из высокопрочного нейлона для быстрого доступа к основному ручному инструменту и крепежу.



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Отзывы о товаре Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-5 38778, 150 ? 190 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
поясная сумка (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
5
Габаритные размеры), см
15.0x19.0
Страна производитель
Тайвань
Описание
Компактный поясной карман из высокопрочного нейлона для быстрого доступа к основному ручному инструменту и крепежу.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-5 38778, 150 ? 190 мм - по цене 1550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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