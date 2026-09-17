Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
шайба
Комплектация
Насадка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 746853
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
шайба
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
160
Описание товара Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм
Резиновая насадка для УШМ Matrix 76226 подходит для углошлифовальных машин, работающих с оснасткой диаметром 125 мм. Предназначена для установки фибровых кругов. Обеспечивает плотное прилегание круга к обрабатываемой поверхности. Насадка используется для проведения зачистных и шлифовальных работ по металлу, камню, древесине и другим твердым материалам.
Преимущества
- Надежная фиксация оснастки — благодаря гайке-втулке фибровый круг не смещается во время работы.
- Долговечность — гайка-втулка оцинкована для защиты от образования коррозии.
- Аккуратная работа — резиновая насадка не оставляет борозд на шлифуемой поверхности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР Кобальт, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5К5, класс...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитСверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 5 х 90 мм, тв.сплав КС,...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитСверло KRAFTOOL Hard, 5 х 90 мм, тв.сплав ВС5, специальное по тв...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитДиск алмазный DEXX Multi Universal, 125 мм, (22.2 мм, 7 х 2.0 мм...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитБиты магнитные с торцовой головкой ЗУБР 2 шт, 8 х 45 мм, (26392-...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитСверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704183, 40 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитТочильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт.
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитМиксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84810, D 80 мм, L 450 мм, д...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитМиксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848437, 60 х 400 м...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитСверло по дереву СИБРТЕХ 70244, 10х300 мм, цилиндрический хвосто...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705018, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x2...
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
шайба
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Резиновая насадка для УШМ Matrix 76226 подходит для углошлифовальных машин, работающих с оснасткой диаметром 125 мм. Предназначена для установки фибровых кругов. Обеспечивает плотное прилегание круга к обрабатываемой поверхности. Насадка используется для проведения зачистных и шлифовальных работ по металлу, камню, древесине и другим твердым материалам.
Преимущества
- Надежная фиксация оснастки — благодаря гайке-втулке фибровый круг не смещается во время работы.
- Долговечность — гайка-втулка оцинкована для защиты от образования коррозии.
- Аккуратная работа — резиновая насадка не оставляет борозд на шлифуемой поверхности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм