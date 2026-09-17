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Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм

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Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм - фото 1
Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм - фото 2
Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм - фото 3
Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм - фото 4
Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм - фото 5
Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм - фото 6
Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
шайба
Комплектация
Насадка - 1 шт
  • Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм - фото 1
  • Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм - фото 2
  • Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм - фото 3
  • Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм - фото 4
  • Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм - фото 5
  • Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм - фото 6
  • Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746853
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
шайба
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
160

Описание товара Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм

Резиновая насадка для УШМ Matrix 76226 подходит для углошлифовальных машин, работающих с оснасткой диаметром 125 мм. Предназначена для установки фибровых кругов. Обеспечивает плотное прилегание круга к обрабатываемой поверхности. Насадка используется для проведения зачистных и шлифовальных работ по металлу, камню, древесине и другим твердым материалам.

Преимущества

  • Надежная фиксация оснастки — благодаря гайке-втулке фибровый круг не смещается во время работы.
  • Долговечность — гайка-втулка оцинкована для защиты от образования коррозии.
  • Аккуратная работа — резиновая насадка не оставляет борозд на шлифуемой поверхности.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Крепление оснастки
шайба
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Резиновая насадка для УШМ Matrix 76226 подходит для углошлифовальных машин, работающих с оснасткой диаметром 125 мм. Предназначена для установки фибровых кругов. Обеспечивает плотное прилегание круга к обрабатываемой поверхности. Насадка используется для проведения зачистных и шлифовальных работ по металлу, камню, древесине и другим твердым материалам.

Преимущества

  • Надежная фиксация оснастки — благодаря гайке-втулке фибровый круг не смещается во время работы.
  • Долговечность — гайка-втулка оцинкована для защиты от образования коррозии.
  • Аккуратная работа — резиновая насадка не оставляет борозд на шлифуемой поверхности.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка для УШМ резиновая Matrix 76226, 125мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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