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Биты магнитные с торцовой головкой ЗУБР 2 шт, 8 х 45 мм, (26392-08-02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Биты магнитные с торцовой головкой ЗУБР 2 шт, 8 х 45 мм, (26392-08-02)

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Биты магнитные с торцовой головкой ЗУБР 2 шт, 8 х 45 мм, (26392-08-02) - фото 1
Биты магнитные с торцовой головкой ЗУБР 2 шт, 8 х 45 мм, (26392-08-02) - фото 2
Биты магнитные с торцовой головкой ЗУБР 2 шт, 8 х 45 мм, (26392-08-02) - фото 3
Биты магнитные с торцовой головкой ЗУБР 2 шт, 8 х 45 мм, (26392-08-02) - фото 4
Биты магнитные с торцовой головкой ЗУБР 2 шт, 8 х 45 мм, (26392-08-02) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Биты
Комплектация
Биты (2 шт.), упаковка
  • Биты магнитные с торцовой головкой ЗУБР 2 шт, 8 х 45 мм, (26392-08-02) - фото 1
  • Биты магнитные с торцовой головкой ЗУБР 2 шт, 8 х 45 мм, (26392-08-02) - фото 2
  • Биты магнитные с торцовой головкой ЗУБР 2 шт, 8 х 45 мм, (26392-08-02) - фото 3
  • Биты магнитные с торцовой головкой ЗУБР 2 шт, 8 х 45 мм, (26392-08-02) - фото 4
  • Биты магнитные с торцовой головкой ЗУБР 2 шт, 8 х 45 мм, (26392-08-02) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706774
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Биты магнитные с торцовой головкой ЗУБР 2 шт, 8 х 45 мм, (26392-08-02)
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Биты
Страна производства
Китай
Дополнительно
шестигранник, 2 шт. в комплекте
Комплектация
Биты (2 шт.), упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
116x70x30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х3
Вес, г.
45

Описание товара Биты магнитные с торцовой головкой ЗУБР 2 шт, 8 х 45 мм, (26392-08-02)

Биты ЗУБР предназначены для профессионального монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Используются с ручным и механизированным инструментом.



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Отзывы о товаре Биты магнитные с торцовой головкой ЗУБР 2 шт, 8 х 45 мм, (26392-08-02)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Биты
Страна производства
Китай
Дополнительно
шестигранник, 2 шт. в комплекте
Комплектация
Биты (2 шт.), упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
116x70x30
Страна производитель
Китай
Описание
Биты ЗУБР предназначены для профессионального монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Используются с ручным и механизированным инструментом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Биты магнитные с торцовой головкой ЗУБР 2 шт, 8 х 45 мм, (26392-08-02) - по цене 320 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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