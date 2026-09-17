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Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент

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Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент - фото 1
Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент - фото 2
Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент - фото 3
Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент - фото 4
Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент - фото 5
Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент - фото 1
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент - фото 2
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент - фото 3
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент - фото 4
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент - фото 5
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746223
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
480

Описание товара Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент

Алмазная зачистная чашка Matrix Турбо-сегмент 72988 диаметром 125 мм имеет посадочное отверстие 22,2 мм и устанавливается на вал углошлифовальной машины. Используется для шлифования бетона, камня, кирпича, мрамора и гранита с целью устранения неровностей, зачистки швов, а также придания гладкости поверхности. Зачистная чашка рекомендована для профессионального использования.

Преимущества

  • Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 5 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
  • Работа без подачи воды — турбированная поверхность обеспечивает достаточное охлаждение.
  • Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
  • Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
  • Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.



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Отзывы о товаре Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазная зачистная чашка Matrix Турбо-сегмент 72988 диаметром 125 мм имеет посадочное отверстие 22,2 мм и устанавливается на вал углошлифовальной машины. Используется для шлифования бетона, камня, кирпича, мрамора и гранита с целью устранения неровностей, зачистки швов, а также придания гладкости поверхности. Зачистная чашка рекомендована для профессионального использования.

Преимущества

  • Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 5 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
  • Работа без подачи воды — турбированная поверхность обеспечивает достаточное охлаждение.
  • Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
  • Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
  • Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент - стоимость товара 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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