Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент
Алмазная зачистная чашка Matrix Турбо-сегмент 72988 диаметром 125 мм имеет посадочное отверстие 22,2 мм и устанавливается на вал углошлифовальной машины. Используется для шлифования бетона, камня, кирпича, мрамора и гранита с целью устранения неровностей, зачистки швов, а также придания гладкости поверхности. Зачистная чашка рекомендована для профессионального использования.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 5 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
- Работа без подачи воды — турбированная поверхность обеспечивает достаточное охлаждение.
- Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
- Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
- Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитЦентрирующее сверло для коронок Matrix 70363, хвостовик M22 х 60...
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитНасадка для миксера СИБРТЕХ 848947, для тяжелых растворов, 120 х...
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71228, 14 х 400 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитКоронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитКоронка Matrix 72495, BIMETAL, 114 мм
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сегментный Matrix 73177, 230 х 22,2 мм, с...
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 71482, 12 мм, HSS Co-5%
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитКоронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72726, ...
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733357, ф190 х 20 мм, 36 зубьев
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733397, ф190 х 30 мм, 24 зубьев
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705046, двойная спираль, Cobalt W-tip, 18x6...
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сплошной Matrix 73128, 180 х 22,2 мм, сух...
Алмазная зачистная чашка Matrix Турбо-сегмент 72988 диаметром 125 мм имеет посадочное отверстие 22,2 мм и устанавливается на вал углошлифовальной машины. Используется для шлифования бетона, камня, кирпича, мрамора и гранита с целью устранения неровностей, зачистки швов, а также придания гладкости поверхности. Зачистная чашка рекомендована для профессионального использования.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 5 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
- Работа без подачи воды — турбированная поверхность обеспечивает достаточное охлаждение.
- Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
- Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
- Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Чашка алмазная зачистная Matrix 72988, 125 мм, Турбо-сегмент