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Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм

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Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм - фото 1
Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм - фото 2
Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм - фото 3
Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм - фото 4
Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм - фото 5
Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм - фото 6
Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм - фото 7
Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
47
Диаметр резьбы (М)
M6
Длина, мм
97
Комплектация
Коронка - 1 штПружина - 1 штКлюч имбусовый - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
  • Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм - фото 1
  • Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм - фото 2
  • Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм - фото 3
  • Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм - фото 4
  • Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм - фото 5
  • Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм - фото 6
  • Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм - фото 7
  • Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746062
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм
860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
карбид-вольфрам
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
47
Диаметр резьбы (М)
M6
Длина, мм
97
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Коронка - 1 штПружина - 1 штКлюч имбусовый - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х7
Вес, г.
250

Описание товара Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм

Твердосплавная коронка Denzel 724015 диаметром 47 мм используется для сверлильных работ по черным, цветным металлам, пластику и другим материалам. Позволяет получить отверстия большего диаметра в сравнении с обычным сверлом. Твердосплавные зубья легко выдерживают интенсивные нагрузки, поэтому коронка подходит не только для бытового, но и для профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность — твердосплавные режущие пластины выполнены из сплава карбид-вольфрама, а корпус — из углеродистой стали.
  • Эффективность — режущие пластины твердостью 91-92 HRC и центрирующее сверло из быстрорежущей легированной стали обеспечивают высокую скорость и качество засверливания.
  • Высокая производительность — специальная пружина не допускает застревания шлама.
  • Крепкая фиксация — трехгранный хвостовик не прокручивается в патроне.
  • Надежность — коронка изготовлена на современном оборудовании методом электросварки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
карбид-вольфрам
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
47
Диаметр резьбы (М)
M6
Длина, мм
97
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Коронка - 1 штПружина - 1 штКлюч имбусовый - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Твердосплавная коронка Denzel 724015 диаметром 47 мм используется для сверлильных работ по черным, цветным металлам, пластику и другим материалам. Позволяет получить отверстия большего диаметра в сравнении с обычным сверлом. Твердосплавные зубья легко выдерживают интенсивные нагрузки, поэтому коронка подходит не только для бытового, но и для профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность — твердосплавные режущие пластины выполнены из сплава карбид-вольфрама, а корпус — из углеродистой стали.
  • Эффективность — режущие пластины твердостью 91-92 HRC и центрирующее сверло из быстрорежущей легированной стали обеспечивают высокую скорость и качество засверливания.
  • Высокая производительность — специальная пружина не допускает застревания шлама.
  • Крепкая фиксация — трехгранный хвостовик не прокручивается в патроне.
  • Надежность — коронка изготовлена на современном оборудовании методом электросварки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724015, 47 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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