Пика Matrix 70348, 18 х 600 мм, SDS MAX
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
600
Ширина, мм
18
Комплектация
Пика - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
В наличии
Код товара: 744809
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580 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
600
Ширина, мм
18
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х4х2
Вес, кг.
1.09
Описание товара Пика Matrix 70348, 18 х 600 мм, SDS MAX
Пика Matrix 70348 размером 18 х 600 мм используется в ударном режиме с перфораторами SDS MAX. Предназначена для проведения демонтажных работ на строительной площадке: разрушения кирпичной кладки и конструкций из бетона, удаления старых отделочных материалов, штробления стен, пробивания отверстий и т.д.
Преимущества
- Прочность и долговечность — пика изготовлена из стали марки 40Х.
- Эффективная работа — пика с оптимально подобранным углом заточки успешно справляется с поставленными задачами.
- Надежная фиксация — хвостовик SDS MAX не прокручивается в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
600
Ширина, мм
18
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Пика Matrix 70348 размером 18 х 600 мм используется в ударном режиме с перфораторами SDS MAX. Предназначена для проведения демонтажных работ на строительной площадке: разрушения кирпичной кладки и конструкций из бетона, удаления старых отделочных материалов, штробления стен, пробивания отверстий и т.д.
Преимущества
- Прочность и долговечность — пика изготовлена из стали марки 40Х.
- Эффективная работа — пика с оптимально подобранным углом заточки успешно справляется с поставленными задачами.
- Надежная фиксация — хвостовик SDS MAX не прокручивается в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Пика Matrix 70348, 18 х 600 мм, SDS MAX - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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