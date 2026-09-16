Сверло по металлу ЗУБР Кобальт, 9.0 х 125 мм, сталь Р6М5К5, класс А, Профессионал (29626-9)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сверло
Комплектация
Сверло, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 706641
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Доставка в Санкт-Петербурге
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560 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 9 мм, длина 125 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
176x12x39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х4х1
Вес, г.
51
Описание товара Сверло по металлу ЗУБР Кобальт, 9.0 х 125 мм, сталь Р6М5К5, класс А, Профессионал (29626-9)
Сверла ЗУБР по металлу обладают повышенной производительностью, имеют оптимальные углы заточки и выполнены из высококачественных быстрорежущих сталей по специальной технологии, разработанной специалистами компании. Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 1000Н/мм2, нержавеющих и жаростойких сталей, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы.
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Бренд
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 9 мм, длина 125 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
176x12x39
Страна производитель
Китай
Сверла ЗУБР по металлу обладают повышенной производительностью, имеют оптимальные углы заточки и выполнены из высококачественных быстрорежущих сталей по специальной технологии, разработанной специалистами компании. Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 1000Н/мм2, нержавеющих и жаростойких сталей, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу ЗУБР Кобальт, 9.0 х 125 мм, сталь Р6М5К5, класс А, Профессионал (29626-9) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло по металлу ЗУБР Кобальт, 9.0 х 125 мм, сталь Р6М5К5, класс А, Профессионал (29626-9)