Тиски слесарные СИБРТЕХ 18621, 200 мм, стальные, поворотные
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Характеристики
Материал
чугун, сталь
Материал губок
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
В наличии
Код товара: 744020
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 410 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
чугун, сталь
Материал губок
сталь
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
200
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
39х21х15
Вес, кг.
7.5
Описание товара Тиски слесарные СИБРТЕХ 18621, 200 мм, стальные, поворотные
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18621, 200 мм, стальные, поворотные
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Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
чугун, сталь
Материал губок
сталь
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
200
Страна производитель
Индия
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18621, 200 мм, стальные, поворотные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски слесарные СИБРТЕХ 18621, 200 мм, стальные, поворотные - стоимость товара 3410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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