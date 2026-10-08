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Трубные откидные тиски ЗУБР 32611-1, 2? купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трубные откидные тиски ЗУБР 32611-1, 2?

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Трубные откидные тиски ЗУБР 32611-1, 2? - фото 1
Трубные откидные тиски ЗУБР 32611-1, 2? - фото 2
Трубные откидные тиски ЗУБР 32611-1, 2? - фото 3
Трубные откидные тиски ЗУБР 32611-1, 2? - фото 4
Трубные откидные тиски ЗУБР 32611-1, 2? - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
  • Трубные откидные тиски ЗУБР 32611-1, 2? - фото 1
  • Трубные откидные тиски ЗУБР 32611-1, 2? - фото 2
  • Трубные откидные тиски ЗУБР 32611-1, 2? - фото 3
  • Трубные откидные тиски ЗУБР 32611-1, 2? - фото 4
  • Трубные откидные тиски ЗУБР 32611-1, 2? - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742480
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Трубные откидные тиски ЗУБР 32611-1, 2?
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Трубные откидные тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
50
Ширина губок, мм
50
Ширина, мм
142
Длина, мм
193
Высота, мм
195
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х22х15
Вес, кг.
3.32

Описание товара Трубные откидные тиски ЗУБР 32611-1, 2?

Тиски слесарные ЗУБР изготовлены высококачественного чугуна, соответствуют самым высоким техническим требованиям. обеспечивают длительную и качественную работу Предназначены для надежной фиксации труб. Преимущества: Высокопрочная конструкция. Закалённыe стальные губки Изготовлены из высококачественного чугуна Рельефная поверхность губок для надежного и безопасного крепления труб



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Отзывы о товаре Трубные откидные тиски ЗУБР 32611-1, 2?




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Трубные откидные тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
50
Ширина губок, мм
50
Ширина, мм
142
Длина, мм
193
Высота, мм
195
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Тиски слесарные ЗУБР изготовлены высококачественного чугуна, соответствуют самым высоким техническим требованиям. обеспечивают длительную и качественную работу Предназначены для надежной фиксации труб. Преимущества: Высокопрочная конструкция. Закалённыe стальные губки Изготовлены из высококачественного чугуна Рельефная поверхность губок для надежного и безопасного крепления труб


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трубные откидные тиски ЗУБР 32611-1, 2? - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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