Трубные откидные тиски ЗУБР 32611-1, 2?
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 742480
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 620 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Трубные откидные тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
50
Ширина губок, мм
50
Ширина, мм
142
Длина, мм
193
Высота, мм
195
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х22х15
Вес, кг.
3.32
Описание товара Трубные откидные тиски ЗУБР 32611-1, 2?
Тиски слесарные ЗУБР изготовлены высококачественного чугуна, соответствуют самым высоким техническим требованиям. обеспечивают длительную и качественную работу Предназначены для надежной фиксации труб. Преимущества: Высокопрочная конструкция. Закалённыe стальные губки Изготовлены из высококачественного чугуна Рельефная поверхность губок для надежного и безопасного крепления труб
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Трубные откидные тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
50
Ширина губок, мм
50
Ширина, мм
142
Длина, мм
193
Высота, мм
195
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Страна производитель
Россия
Тиски слесарные ЗУБР изготовлены высококачественного чугуна, соответствуют самым высоким техническим требованиям. обеспечивают длительную и качественную работу Предназначены для надежной фиксации труб. Преимущества: Высокопрочная конструкция. Закалённыe стальные губки Изготовлены из высококачественного чугуна Рельефная поверхность губок для надежного и безопасного крепления труб
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Трубные откидные тиски ЗУБР 32611-1, 2? - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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