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Станочные сверлильные тиски Kraftool 32715-150, 150 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станочные сверлильные тиски Kraftool 32715-150, 150 мм

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Станочные сверлильные тиски Kraftool 32715-150, 150 мм - фото 1
Станочные сверлильные тиски Kraftool 32715-150, 150 мм - фото 2
Станочные сверлильные тиски Kraftool 32715-150, 150 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
  • Станочные сверлильные тиски Kraftool 32715-150, 150 мм - фото 1
  • Станочные сверлильные тиски Kraftool 32715-150, 150 мм - фото 2
  • Станочные сверлильные тиски Kraftool 32715-150, 150 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742307
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Станочные сверлильные тиски Kraftool 32715-150, 150 мм
3 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
150
Ширина губок, мм
150
Ширина, мм
240
Длина, мм
300
Высота, мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х27
Вес, кг.
6.17

Описание товара Станочные сверлильные тиски Kraftool 32715-150, 150 мм

Профессиональный станочный инструмент для надёжного закрепления деталей при их механической обработке на фрезерных, сверлильных, шлифовальных и других станках -Ширина губок: 150 мм -Расход губок: 150 мм -Материал основания: Чугун -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: нет



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Отзывы о товаре Станочные сверлильные тиски Kraftool 32715-150, 150 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
150
Ширина губок, мм
150
Ширина, мм
240
Длина, мм
300
Высота, мм
80
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный станочный инструмент для надёжного закрепления деталей при их механической обработке на фрезерных, сверлильных, шлифовальных и других станках -Ширина губок: 150 мм -Расход губок: 150 мм -Материал основания: Чугун -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: нет


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станочные сверлильные тиски Kraftool 32715-150, 150 мм - купить по цене 3600 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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