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Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т

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Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 1
Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 2
Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 3
Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 4
Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 5
Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 6
Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 7
Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 8
Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 9
Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 10
Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 11
Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 12
Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 13
Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
10
Ход штока
180
  • Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 1
  • Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 2
  • Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 3
  • Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 4
  • Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 5
  • Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 6
  • Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 7
  • Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 8
  • Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 9
  • Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 10
  • Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 11
  • Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 12
  • Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 13
  • Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 620 руб. 
Начислим 266 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743514
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т
16 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Материал корпуса
металл
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
10
Ход штока
180
Подъем станины min, мм
110
Подъем станины max, мм
364
Запрессовка подшипников
Да
Высота
495
Ширина
590
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х53х14
Вес, кг.
51.5

Описание товара Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т

Гидравлический настольный пресс Stels 52305 с манометром, развивающий усилие до 10 тонн, — оборудование для запрессовки и выпрессовки деталей, например, подшипников, втулок, сайлентблоков, рычагов, штифтов. Фиксируется на столе — в опорах имеются отверстия для крепежа. Отличается плавным ходом штока благодаря высокому качеству исполнения гидронасоса и самого штока. Величину прилагаемого усилия можно контролировать при помощи глицеринозаполненного манометра. Пресс пригодится в автомастерской или личном гараже.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — пресс изготовлен из прочного металла, сварка элементов произведена на высоком уровне.
  • Устойчивость к разрушению — поверхность штока хромирована для предотвращения коррозии.
  • Защита от перегрузок — в случае превышения максимально допустимого давления срабатывает клапан автоматического сброса.
  • Удобная работа с габаритными предметами — рабочий стол можно зафиксировать на нужной высоте.
  • Точное позиционирование — шток способен перемещаться в горизонтальном направлении.
  • Комфортная работа — возврат штока в начальное положение происходит автоматически, дополнительных усилий от пользователя не требуется.
  • Разборная конструкция — пресс удобен в хранении и транспортировке.
  • Подтвержденное качество — все узлы конструкции прошли контрольные испытания.

Отзывы о товаре Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т




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Характеристики
Бренд
STELS
Материал корпуса
металл
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
10
Ход штока
180
Подъем станины min, мм
110
Подъем станины max, мм
364
Запрессовка подшипников
Да
Высота
495
Ширина
590
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический настольный пресс Stels 52305 с манометром, развивающий усилие до 10 тонн, — оборудование для запрессовки и выпрессовки деталей, например, подшипников, втулок, сайлентблоков, рычагов, штифтов. Фиксируется на столе — в опорах имеются отверстия для крепежа. Отличается плавным ходом штока благодаря высокому качеству исполнения гидронасоса и самого штока. Величину прилагаемого усилия можно контролировать при помощи глицеринозаполненного манометра. Пресс пригодится в автомастерской или личном гараже.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — пресс изготовлен из прочного металла, сварка элементов произведена на высоком уровне.
  • Устойчивость к разрушению — поверхность штока хромирована для предотвращения коррозии.
  • Защита от перегрузок — в случае превышения максимально допустимого давления срабатывает клапан автоматического сброса.
  • Удобная работа с габаритными предметами — рабочий стол можно зафиксировать на нужной высоте.
  • Точное позиционирование — шток способен перемещаться в горизонтальном направлении.
  • Комфортная работа — возврат штока в начальное положение происходит автоматически, дополнительных усилий от пользователя не требуется.
  • Разборная конструкция — пресс удобен в хранении и транспортировке.
  • Подтвержденное качество — все узлы конструкции прошли контрольные испытания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пресс гидравлический настольный с манометром STELS 52305, 10 т - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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