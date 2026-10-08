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Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-12 43072-12, 12 т купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-12 43072-12, 12 т

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Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-12 43072-12, 12 т - фото 1
Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-12 43072-12, 12 т - фото 2
Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-12 43072-12, 12 т - фото 3
Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-12 43072-12, 12 т - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
180
  • Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-12 43072-12, 12 т - фото 1
  • Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-12 43072-12, 12 т - фото 2
  • Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-12 43072-12, 12 т - фото 3
  • Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-12 43072-12, 12 т - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 820 руб. 
Начислим 462 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742011
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-12 43072-12, 12 т
28 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
180
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
895
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
620
Высота
1590
Ширина
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.34х0.2х0.18
Вес, кг.
55

Описание товара Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-12 43072-12, 12 т

Гидравлический пресс ЗУБР — надежное сочетание мощности и функциональности для самых разных задач в мастерской или на производстве. Корпус из прочной стали гарантирует долгий срок службы и устойчивость даже при серьезных нагрузках. Усилие до 12 тонн подходит для сложных работ: легко справляется с брикетированием, запрессовкой подшипников и монтажом с помощью бутылочного домкрата. Ход штока 180 мм позволяет работать с деталями разных размеров, а максимальный подъем станины 895 мм дает простор для универсального применения. Компактные размеры не займут лишнего места: длина 620 см, ширина 450 мм, высота 1590 мм — для своего класса это оптимально. Вес 52 кг говорит о надежности и устойчивости конструкции. Гидравлический механизм обеспечивает гладкую и быструю работу, что делает пресс ЗУБР отличным выбором для регулярных и интенсивных операций.

Отзывы о товаре Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-12 43072-12, 12 т




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
180
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
895
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
620
Развернуть
Высота
1590
Ширина
450
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический пресс ЗУБР — надежное сочетание мощности и функциональности для самых разных задач в мастерской или на производстве. Корпус из прочной стали гарантирует долгий срок службы и устойчивость даже при серьезных нагрузках. Усилие до 12 тонн подходит для сложных работ: легко справляется с брикетированием, запрессовкой подшипников и монтажом с помощью бутылочного домкрата. Ход штока 180 мм позволяет работать с деталями разных размеров, а максимальный подъем станины 895 мм дает простор для универсального применения. Компактные размеры не займут лишнего места: длина 620 см, ширина 450 мм, высота 1590 мм — для своего класса это оптимально. Вес 52 кг говорит о надежности и устойчивости конструкции. Гидравлический механизм обеспечивает гладкую и быструю работу, что делает пресс ЗУБР отличным выбором для регулярных и интенсивных операций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-12 43072-12, 12 т - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 28820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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