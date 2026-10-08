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Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами Kraftool PMW-12 43470-12, 12 т купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами Kraftool PMW-12 43470-12, 12 т

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Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами Kraftool PMW-12 43470-12, 12 т
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
175
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 870 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742016
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами Kraftool PMW-12 43470-12, 12 т
17 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
175
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
610
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
500
Высота
1230
Ширина
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.27х0.23х0.19
Вес, кг.
41

Описание товара Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами Kraftool PMW-12 43470-12, 12 т

Гидравлический пресс Kraftool с усилием 12 тонн легко справится с самыми сложными задачами — от брикетирования до запрессовки подшипников. Ход штока 175 мм обеспечивает точную и уверенную работу, а продуманная конструкция с подъемом станины до 610 мм поможет обработать детали разных размеров. Стальной корпус гарантирует длительный срок службы и надежность даже при интенсивной эксплуатации. Вес 41 кг придаёт стабильность, но не создает излишней громоздкости. Специальное место под бутылочный домкрат делает работу ещё удобнее. Высота 1230 мм оптимальна для размещения в просторной мастерской, а компактные ширина и длина позволяют экономить место. Kraftool — выбор для тех, кто ценит функциональность и мощность инструмента.

Отзывы о товаре Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами Kraftool PMW-12 43470-12, 12 т




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
175
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
610
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
500
Развернуть
Высота
1230
Ширина
500
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический пресс Kraftool с усилием 12 тонн легко справится с самыми сложными задачами — от брикетирования до запрессовки подшипников. Ход штока 175 мм обеспечивает точную и уверенную работу, а продуманная конструкция с подъемом станины до 610 мм поможет обработать детали разных размеров. Стальной корпус гарантирует длительный срок службы и надежность даже при интенсивной эксплуатации. Вес 41 кг придаёт стабильность, но не создает излишней громоздкости. Специальное место под бутылочный домкрат делает работу ещё удобнее. Высота 1230 мм оптимальна для размещения в просторной мастерской, а компактные ширина и длина позволяют экономить место. Kraftool — выбор для тех, кто ценит функциональность и мощность инструмента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами Kraftool PMW-12 43470-12, 12 т - стоимость товара 17870 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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