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Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей)

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Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 1
Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 2
Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 3
Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 4
Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 5
Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 6
Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 7
Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 8
Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 9
Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 10
Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 11
Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 12
Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
185
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 1
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 2
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 3
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 4
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 5
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 6
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 7
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 8
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 9
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 10
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 11
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 12
  • Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 300 руб. 
Начислим 421 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743512
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей)
26 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Материал корпуса
металл
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
185
Подъем станины min, мм
58
Подъем станины max, мм
1018
Запрессовка подшипников
Да
Высота
700
Ширина
738
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.54х0.3х0.25
Вес, кг.
96.5

Описание товара Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей)

Гидравлический пресс Stels 52303 с манометром способен развивать усилие до 20 т. Его используют для запрессовки и выпрессовки подшипников, втулок, сайлентблоков, штифтов и других деталей. Для контроля давления предусмотрен глицеринозаполненный манометр. Высококачественный гидравлический насос с ручным приводом обеспечивает плавный ход штока. Пресс будет полезен в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — пресс изготовлен из металла, качество сварных швов свидетельствует о строгом соблюдении технологических требований в процессе производства.
  • Работа с деталями различного размера — высота подъема рабочего стола регулируется.
  • Точное позиционирование штока — цилиндр можно перемещать в горизонтальной плоскости.
  • Защита от образования коррозии — поверхность штока хромирована.
  • Безопасная эксплуатация — при превышении максимально допустимого давления срабатывает предохранительный клапан.
  • Комфортная работа — при спуске давления шток автоматически возвращается в исходное положение.
  • Разборная конструкция — пресс удобен в хранении и транспортировке.
  • Надежность — пресс изготовлен на высокоточном оборудовании и прошел строгий контроль качества.

Отзывы о товаре Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Материал корпуса
металл
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
185
Подъем станины min, мм
58
Подъем станины max, мм
1018
Запрессовка подшипников
Да
Высота
700
Ширина
738
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический пресс Stels 52303 с манометром способен развивать усилие до 20 т. Его используют для запрессовки и выпрессовки подшипников, втулок, сайлентблоков, штифтов и других деталей. Для контроля давления предусмотрен глицеринозаполненный манометр. Высококачественный гидравлический насос с ручным приводом обеспечивает плавный ход штока. Пресс будет полезен в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — пресс изготовлен из металла, качество сварных швов свидетельствует о строгом соблюдении технологических требований в процессе производства.
  • Работа с деталями различного размера — высота подъема рабочего стола регулируется.
  • Точное позиционирование штока — цилиндр можно перемещать в горизонтальной плоскости.
  • Защита от образования коррозии — поверхность штока хромирована.
  • Безопасная эксплуатация — при превышении максимально допустимого давления срабатывает предохранительный клапан.
  • Комфортная работа — при спуске давления шток автоматически возвращается в исходное положение.
  • Разборная конструкция — пресс удобен в хранении и транспортировке.
  • Надежность — пресс изготовлен на высокоточном оборудовании и прошел строгий контроль качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пресс гидравлический с манометром STELS 52303, 20 т (комплект из 2 частей) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 26300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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