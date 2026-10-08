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Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-10 43472-10, 10 т купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-10 43472-10, 10 т

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Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-10 43472-10, 10 т - фото 1
Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-10 43472-10, 10 т - фото 2
Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-10 43472-10, 10 т - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
10
Ход штока
180
  • Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-10 43472-10, 10 т - фото 1
  • Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-10 43472-10, 10 т - фото 2
  • Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-10 43472-10, 10 т - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 080 руб. 
Начислим 386 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742018
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-10 43472-10, 10 т
24 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
10
Ход штока
180
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
340
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
775
Высота
180
Ширина
550
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х55х18
Вес, кг.
46.5

Описание товара Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-10 43472-10, 10 т

Гидравлический пресс Kraftool с усилием 10 тонн станет надежным помощником на производстве и в мастерской. Благодаря мощному гидравлическому механизму легко справляется с крупными задачами — запрессовка подшипников, брикетирование, любые работы под бутылочный домкрат. Его солидная длина в 775 см и ширина 550 мм обеспечивают комфорт даже при работе с габаритными деталями, а ход штока 180 мм и максимальный подъем станины в 340 мм открывают простор для различных операций. Прочная стальная конструкция выдержит серьезные нагрузки, а при весе в 48 кг пресс остается достаточно мобильным. Высота 180 мм позволяет использовать Kraftool в помещениях с любым пространством.

Отзывы о товаре Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-10 43472-10, 10 т




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
10
Ход штока
180
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
340
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
775
Развернуть
Высота
180
Ширина
550
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический пресс Kraftool с усилием 10 тонн станет надежным помощником на производстве и в мастерской. Благодаря мощному гидравлическому механизму легко справляется с крупными задачами — запрессовка подшипников, брикетирование, любые работы под бутылочный домкрат. Его солидная длина в 775 см и ширина 550 мм обеспечивают комфорт даже при работе с габаритными деталями, а ход штока 180 мм и максимальный подъем станины в 340 мм открывают простор для различных операций. Прочная стальная конструкция выдержит серьезные нагрузки, а при весе в 48 кг пресс остается достаточно мобильным. Высота 180 мм позволяет использовать Kraftool в помещениях с любым пространством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-10 43472-10, 10 т - по цене 24080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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