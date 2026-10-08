Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-10 43072-10, 10 т
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Характеристики
Описание товара Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-10 43072-10, 10 т
Гидравлический пресс ЗУБР — это настоящая рабочая лошадка с усилием 10 тонн, которая справится даже с самыми сложными задачами в мастерской или на производстве. Надёжный стальной корпус обеспечивает прочность и стабильность при любом давлении, а продуманный ход штока в 180 мм позволяет легко работать с различными заготовками. Благодаря высокой максимальной высоте подъёма станины — 358 мм — и возможности брикетирования, этот пресс отлично подходит для обработки крупных деталей. Поддержка установки бутылочного домкрата расширяет ваши возможности и делает инструмент по-настоящему универсальным. Несмотря на внушительную производительность, компактная ширина 450 мм позволяет рационально использовать рабочее пространство, а оптимальный вес 49,5 кг обеспечивает устойчивость без лишней громоздкости.
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