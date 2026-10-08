Top.Mail.Ru
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 1
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 2
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 3
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 4
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 5
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 6
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 7
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 8
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 9
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 10
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 11
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 12
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 13
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 14
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 15
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 16
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 17
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
185
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 1
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 2
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 3
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 4
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 5
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 6
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 7
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 8
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 9
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 10
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 11
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 12
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 13
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 14
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 15
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 16
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 17
  • Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 820 руб. 
Начислим 446 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743517
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей)
27 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Материал корпуса
металл
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
185
Подъем станины min, мм
100
Подъем станины max, мм
1018
Запрессовка подшипников
Да
Высота
700
Ширина
738
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х1х0.07
Вес, кг.
97

Описание товара Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей)

Гидравлический пресс Stels 52314 с манометром и педалью способен воздействовать на предметы с усилием до 20 т. Его используют для монтажа и демонтажа различных деталей — подшипников, сайлентблоков, втулок, штифтов, рычагов. Шток имеет исключительно плавный ход благодаря высокому уровню исполнения гидравлического насоса и самого штока. Для нагнетания давления можно использовать как ручной, так и ножной привод, что облегчает работу и упрощает контроль за процессом прессования. Пресс пригодится для ремонта автомобилей — самостоятельного или в автосервисе.

Преимущества

  • Надежная конструкция — все элементы выполнены из прочного металла, качество сварных швов свидетельствует о соблюдении всех технологических требований в процессе производства.
  • Защита от перегрузок — в случае превышения максимально допустимого давления срабатывает предохранительный перепускной клапан.
  • Устойчивость к образованию коррозии — поверхность штока хромирована.
  • Удобный контроль прикладываемого усилия — пресс оснащен глицеринозаполненным манометром.
  • Работа с предметами разных габаритов — высота подъема рабочего стола регулируется.
  • Точное позиционирование штока — цилиндр передвигается в горизонтальной плоскости.
  • Комфортная работа — шток автоматически возвращается в исходное положение.
  • Разборная конструкция — пресс удобен в хранении и транспортировке.
  • Гарантированное качество — пресс изготовлен с использованием новейших технологий, а все его узлы прошли контрольные испытания.

Отзывы о товаре Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STELS
Материал корпуса
металл
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
185
Подъем станины min, мм
100
Подъем станины max, мм
1018
Запрессовка подшипников
Да
Высота
700
Ширина
738
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический пресс Stels 52314 с манометром и педалью способен воздействовать на предметы с усилием до 20 т. Его используют для монтажа и демонтажа различных деталей — подшипников, сайлентблоков, втулок, штифтов, рычагов. Шток имеет исключительно плавный ход благодаря высокому уровню исполнения гидравлического насоса и самого штока. Для нагнетания давления можно использовать как ручной, так и ножной привод, что облегчает работу и упрощает контроль за процессом прессования. Пресс пригодится для ремонта автомобилей — самостоятельного или в автосервисе.

Преимущества

  • Надежная конструкция — все элементы выполнены из прочного металла, качество сварных швов свидетельствует о соблюдении всех технологических требований в процессе производства.
  • Защита от перегрузок — в случае превышения максимально допустимого давления срабатывает предохранительный перепускной клапан.
  • Устойчивость к образованию коррозии — поверхность штока хромирована.
  • Удобный контроль прикладываемого усилия — пресс оснащен глицеринозаполненным манометром.
  • Работа с предметами разных габаритов — высота подъема рабочего стола регулируется.
  • Точное позиционирование штока — цилиндр передвигается в горизонтальной плоскости.
  • Комфортная работа — шток автоматически возвращается в исходное положение.
  • Разборная конструкция — пресс удобен в хранении и транспортировке.
  • Гарантированное качество — пресс изготовлен с использованием новейших технологий, а все его узлы прошли контрольные испытания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52314, 20 т (комплект из 2 частей) - по цене 27820 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...