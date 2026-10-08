Top.Mail.Ru
Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-12 43070-12, 12 т купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-12 43070-12, 12 т

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-12 43070-12, 12 т - фото 1
Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-12 43070-12, 12 т - фото 2
Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-12 43070-12, 12 т - фото 3
Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-12 43070-12, 12 т - фото 4
Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-12 43070-12, 12 т - фото 5
Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-12 43070-12, 12 т - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
175
  • Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-12 43070-12, 12 т - фото 1
  • Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-12 43070-12, 12 т - фото 2
  • Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-12 43070-12, 12 т - фото 3
  • Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-12 43070-12, 12 т - фото 4
  • Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-12 43070-12, 12 т - фото 5
  • Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-12 43070-12, 12 т - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 840 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742006
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-12 43070-12, 12 т
16 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
175
Подъем станины max, мм
705
Длина
500
Высота
1210
Ширина
495
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.24х0.22х0.13
Вес, кг.
54

Описание товара Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-12 43070-12, 12 т

Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.

Отзывы о товаре Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-12 43070-12, 12 т




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
175
Подъем станины max, мм
705
Длина
500
Высота
1210
Ширина
495
Страна производитель
Россия
Описание
Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-12 43070-12, 12 т - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 16840 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...