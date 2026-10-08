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Лубрикатор DENZEL 57003, ML2, 10 бар, 1/4" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лубрикатор DENZEL 57003, ML2, 10 бар, 1/4"

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Лубрикатор DENZEL 57003, ML2, 10 бар, 1/4&quot; - фото 1
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Лубрикатор DENZEL 57003, ML2, 10 бар, 1/4&quot; - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
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  • Лубрикатор DENZEL 57003, ML2, 10 бар, 1/4&quot; - фото 2
  • Лубрикатор DENZEL 57003, ML2, 10 бар, 1/4&quot; - фото 3
  • Лубрикатор DENZEL 57003, ML2, 10 бар, 1/4&quot; - фото 4
  • Лубрикатор DENZEL 57003, ML2, 10 бар, 1/4&quot; - фото 5
  • Лубрикатор DENZEL 57003, ML2, 10 бар, 1/4&quot; - фото 6
  • Лубрикатор DENZEL 57003, ML2, 10 бар, 1/4&quot; - фото 7
  • Лубрикатор DENZEL 57003, ML2, 10 бар, 1/4&quot; - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743427
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лубрикатор DENZEL 57003, ML2, 10 бар, 1/4"
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Лубрикатор - 1 шт
Материал
алюминий
Давление, Бар
10
Максимальная пропускная способность, л/мин
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х3
Вес, г.
100

Описание товара Лубрикатор DENZEL 57003, ML2, 10 бар, 1/4"

Лубрикатор Denzel ML2 57003 с рабочим давлением 10 бар и присоединительным размером 1/4" имеет пропускную способность 350 л/мин и обеспечивает поступление смазки в пневматическую систему. Предотвращает преждевременный износ и поломку рабочих деталей пневмоинструмента: гайковерта, дрели, молотка и т.д.

Преимущества

  • Прочность — аксессуар выполнен из стали и рассчитан на длительное использование.
  • Экономия времени на обслуживание пневмоинструмента — лубрикатор обеспечивает автоматическую подачу масла.
  • Компактность и малый вес 90 г — портативный лубрикатор устанавливается на входе пневмоинструмента и не создает неудобств во время работы.

Отзывы о товаре Лубрикатор DENZEL 57003, ML2, 10 бар, 1/4"




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Лубрикатор - 1 шт
Материал
алюминий
Давление, Бар
10
Максимальная пропускная способность, л/мин
350
Страна производитель
Китай
Описание

Лубрикатор Denzel ML2 57003 с рабочим давлением 10 бар и присоединительным размером 1/4" имеет пропускную способность 350 л/мин и обеспечивает поступление смазки в пневматическую систему. Предотвращает преждевременный износ и поломку рабочих деталей пневмоинструмента: гайковерта, дрели, молотка и т.д.

Преимущества

  • Прочность — аксессуар выполнен из стали и рассчитан на длительное использование.
  • Экономия времени на обслуживание пневмоинструмента — лубрикатор обеспечивает автоматическую подачу масла.
  • Компактность и малый вес 90 г — портативный лубрикатор устанавливается на входе пневмоинструмента и не создает неудобств во время работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лубрикатор DENZEL 57003, ML2, 10 бар, 1/4" - этот товар вы можете купить по цене 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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