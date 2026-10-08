Шланг спиральный воздушный Matrix 57006, 15 м, с быстросъемными соединениями
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Характеристики
Описание товара Шланг спиральный воздушный Matrix 57006, 15 м, с быстросъемными соединениями
Спиральный воздушный шланг Matrix 57006 длиной 15 м, с быстросъемными соединениями, используется для подключения пневмоинструментов к компрессору. Изготовлен из легкого полиэтилена, за счет чего даже длительная работа не вызывает усталости. Имеет форму спирали, поэтому его не нужно скручивать после работы. Рукав пригодится в автосервисе, слесарной мастерской, а также во время отделочных работ.
Преимущества
- Быстроразъемное соединение ускоряет подключение пневмоинструментов, что экономит время и силы мастера.
- Максимальное давление составляет 18 бар, что позволяет использовать шланг с мощным компрессорным оборудованием.
- Соединители имеют антикоррозийное покрытие, поэтому не ржавеют и служат долго.
- Увеличенная толщина шланга повышает сопротивляемость нагрузкам, устойчивость к высокому давлению и механическим воздействиям.
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Спиральный воздушный шланг Matrix 57006 длиной 15 м, с быстросъемными соединениями, используется для подключения пневмоинструментов к компрессору. Изготовлен из легкого полиэтилена, за счет чего даже длительная работа не вызывает усталости. Имеет форму спирали, поэтому его не нужно скручивать после работы. Рукав пригодится в автосервисе, слесарной мастерской, а также во время отделочных работ.
Преимущества
- Быстроразъемное соединение ускоряет подключение пневмоинструментов, что экономит время и силы мастера.
- Максимальное давление составляет 18 бар, что позволяет использовать шланг с мощным компрессорным оборудованием.
- Соединители имеют антикоррозийное покрытие, поэтому не ржавеют и служат долго.
- Увеличенная толщина шланга повышает сопротивляемость нагрузкам, устойчивость к высокому давлению и механическим воздействиям.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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