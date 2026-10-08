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Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57051, внешняя резьба 1/4", 2 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57051, внешняя резьба 1/4", 2 шт.

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Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 1
Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 2
Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 3
Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 4
Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 5
Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 6
Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 7
Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 8
Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 9
Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 10
Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 11
Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 1
  • Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 2
  • Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 3
  • Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 4
  • Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 5
  • Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 6
  • Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 7
  • Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 8
  • Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 9
  • Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 10
  • Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 11
  • Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57051, внешняя резьба 1/4&quot;, 2 шт. - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743441
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57051, внешняя резьба 1/4", 2 шт.
620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Комплектация
Муфта - 2 шт
Материал
сталь
Размер соединения
1/4F, 1/4"
Соединитель
переходник, рапид (EURO), муфта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х3
Вес, г.
160

Описание товара Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57051, внешняя резьба 1/4", 2 шт.

Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57051, внешняя резьба 1/4", 2 шт.

Отзывы о товаре Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57051, внешняя резьба 1/4", 2 шт.




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Характеристики
Бренд
STELS
Комплектация
Муфта - 2 шт
Материал
сталь
Размер соединения
1/4F, 1/4"
Соединитель
переходник, рапид (EURO), муфта
Страна производитель
Китай
Описание
Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57051, внешняя резьба 1/4", 2 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57051, внешняя резьба 1/4", 2 шт. - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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