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Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями

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Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 1
Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 2
Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 3
Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 4
Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 5
Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 6
Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 7
Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 8
Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 9
Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 10
Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 11
Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 12
Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 13
Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 14
Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 15
Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 1
  • Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 2
  • Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 3
  • Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 4
  • Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 5
  • Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 6
  • Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 7
  • Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 8
  • Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 9
  • Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 10
  • Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 11
  • Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 12
  • Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 13
  • Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 14
  • Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 15
  • Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743426
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Комплектация
Шланг с коннекторами - 1 шт
Материал шланга
полиэтилен
Форма
спиральный
Давление, Бар
18
Внешний диаметр, мм
8
Внутренний диаметр, мм
6
Длина, м
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х9
Вес, г.
260

Описание товара Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями

Спиральный воздушный шланг Matrix 57002 длиной 5 м, с быстросъемными соединениями, используется для подключения пневмоинструментов к компрессору. Изготовлен из легкого полиэтилена, за счет чего даже длительная работа не вызывает усталости. Имеет форму спирали, поэтому его не нужно скручивать после работы. Рукав пригодится в автосервисе, слесарной мастерской, а также во время отделочных работ.

Преимущества

  • Быстроразъемное соединение ускоряет подключение пневмоинструментов, что экономит время и силы мастера.
  • Максимальное давление составляет 18 бар, что позволяет использовать шланг с мощным компрессорным оборудованием.
  • Соединители имеют антикоррозийное покрытие, поэтому не ржавеют и служат долго.
  • Увеличенная толщина шланга повышает сопротивляемость нагрузкам, устойчивость к высокому давлению и механическим воздействиям.

Отзывы о товаре Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Комплектация
Шланг с коннекторами - 1 шт
Материал шланга
полиэтилен
Форма
спиральный
Давление, Бар
18
Внешний диаметр, мм
8
Внутренний диаметр, мм
6
Длина, м
5
Страна производитель
Китай
Описание

Спиральный воздушный шланг Matrix 57002 длиной 5 м, с быстросъемными соединениями, используется для подключения пневмоинструментов к компрессору. Изготовлен из легкого полиэтилена, за счет чего даже длительная работа не вызывает усталости. Имеет форму спирали, поэтому его не нужно скручивать после работы. Рукав пригодится в автосервисе, слесарной мастерской, а также во время отделочных работ.

Преимущества

  • Быстроразъемное соединение ускоряет подключение пневмоинструментов, что экономит время и силы мастера.
  • Максимальное давление составляет 18 бар, что позволяет использовать шланг с мощным компрессорным оборудованием.
  • Соединители имеют антикоррозийное покрытие, поэтому не ржавеют и служат долго.
  • Увеличенная толщина шланга повышает сопротивляемость нагрузкам, устойчивость к высокому давлению и механическим воздействиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными соединениями - данный товар вы можете купить по цене 460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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