Top.Mail.Ru
Штуцер "елка" двусторонний соединительный под шланг STELS 57070, 10 мм, 2 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Штуцер "елка" двусторонний соединительный под шланг STELS 57070, 10 мм, 2 шт.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Штуцер &quot;елка&quot; двусторонний соединительный под шланг STELS 57070, 10 мм, 2 шт. - фото 1
Штуцер &quot;елка&quot; двусторонний соединительный под шланг STELS 57070, 10 мм, 2 шт. - фото 2
Штуцер &quot;елка&quot; двусторонний соединительный под шланг STELS 57070, 10 мм, 2 шт. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Штуцер &quot;елка&quot; двусторонний соединительный под шланг STELS 57070, 10 мм, 2 шт. - фото 1
  • Штуцер &quot;елка&quot; двусторонний соединительный под шланг STELS 57070, 10 мм, 2 шт. - фото 2
  • Штуцер &quot;елка&quot; двусторонний соединительный под шланг STELS 57070, 10 мм, 2 шт. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743459
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Штуцер "елка" двусторонний соединительный под шланг STELS 57070, 10 мм, 2 шт.
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Комплектация
Штуцер - 2 шт
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
40

Описание товара Штуцер "елка" двусторонний соединительный под шланг STELS 57070, 10 мм, 2 шт.

Двусторонний соединительный штуцер Stels 57070 обеспечивает герметичную стыковку шлангов диаметром 10 мм при помощи двух быстросъемных креплений «елка». Предназначен для подключения компрессора, воздухопровода, воздушной магистрали и других пневматических систем.

Преимущества

  • Герметичное соединение — потери сжатого воздуха и падение производительности исключены.
  • Прочность — стальной переходник можно использовать для соединения пневматических шлангов, работающих под высоким давлением.
  • Удобная упаковка — набор поставляется в блистере с подвесом.

Отзывы о товаре Штуцер "елка" двусторонний соединительный под шланг STELS 57070, 10 мм, 2 шт.




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STELS
Комплектация
Штуцер - 2 шт
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Описание

Двусторонний соединительный штуцер Stels 57070 обеспечивает герметичную стыковку шлангов диаметром 10 мм при помощи двух быстросъемных креплений «елка». Предназначен для подключения компрессора, воздухопровода, воздушной магистрали и других пневматических систем.

Преимущества

  • Герметичное соединение — потери сжатого воздуха и падение производительности исключены.
  • Прочность — стальной переходник можно использовать для соединения пневматических шлангов, работающих под высоким давлением.
  • Удобная упаковка — набор поставляется в блистере с подвесом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штуцер "елка" двусторонний соединительный под шланг STELS 57070, 10 мм, 2 шт. - стоимость товара 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...