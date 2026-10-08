Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4"
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб.
В наличии
Код товара: 743431
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
400 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Комплектация
Влагоотделитель - 1 шт
Материал
пластик
Посадочный диаметр, мм
1/4"(F), 1/4"(M)
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х4
Вес, г.
110
Описание товара Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4"
Влагоотделитель Matrix 57008 с присоединительной резьбой 1/4 дюйма используется в компрессорах для очищения воздуха под максимальным давлением до 8 бар от частиц масла, конденсата и фракций размером до 10 мкм. Он препятствует засорению пневмоканалов, предотвращает появление ржавчины и обеспечивает чистоту сжатого воздуха на выходе.
Преимущества
- Надежность — корпус выполнен из прочного пластика, а фильтрующий элемент и соединения — из алюминия.
- Контроль степени загрязнения — благодаря прозрачному корпусу можно легко увидеть, когда влагоотделитель пора очистить.
- Автоматическое удаление скопившейся влаги — устройство оснащено встроенным клапаном сброса конденсата.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Бренд
MATRIX
Комплектация
Влагоотделитель - 1 шт
Материал
пластик
Посадочный диаметр, мм
1/4"(F), 1/4"(M)
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Влагоотделитель Matrix 57008 с присоединительной резьбой 1/4 дюйма используется в компрессорах для очищения воздуха под максимальным давлением до 8 бар от частиц масла, конденсата и фракций размером до 10 мкм. Он препятствует засорению пневмоканалов, предотвращает появление ржавчины и обеспечивает чистоту сжатого воздуха на выходе.
Преимущества
- Надежность — корпус выполнен из прочного пластика, а фильтрующий элемент и соединения — из алюминия.
- Контроль степени загрязнения — благодаря прозрачному корпусу можно легко увидеть, когда влагоотделитель пора очистить.
- Автоматическое удаление скопившейся влаги — устройство оснащено встроенным клапаном сброса конденсата.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4" – стоимость товара 400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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