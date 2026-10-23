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Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57058, со штуцером "елка" под шланг 8 мм, 2 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57058, со штуцером "елка" под шланг 8 мм, 2 шт.

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Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57058, со штуцером &quot;елка&quot; под шланг 8 мм, 2 шт. - фото 1
Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57058, со штуцером &quot;елка&quot; под шланг 8 мм, 2 шт. - фото 2
Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57058, со штуцером &quot;елка&quot; под шланг 8 мм, 2 шт. - фото 3
Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57058, со штуцером &quot;елка&quot; под шланг 8 мм, 2 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57058, со штуцером &quot;елка&quot; под шланг 8 мм, 2 шт. - фото 1
  • Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57058, со штуцером &quot;елка&quot; под шланг 8 мм, 2 шт. - фото 2
  • Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57058, со штуцером &quot;елка&quot; под шланг 8 мм, 2 шт. - фото 3
  • Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57058, со штуцером &quot;елка&quot; под шланг 8 мм, 2 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743448
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57058, со штуцером "елка" под шланг 8 мм, 2 шт.
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Комплектация
Муфта - 2 шт
Материал
сталь
Размер соединения
1/4F, 1/4"
Посадочный диаметр, мм
1/4", 8 мм (елочка)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х3
Вес, г.
130

Описание товара Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57058, со штуцером "елка" под шланг 8 мм, 2 шт.

Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57058, со штуцером "елка" под шланг 8 мм, 2 шт.

Отзывы о товаре Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57058, со штуцером "елка" под шланг 8 мм, 2 шт.




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Характеристики
Бренд
STELS
Комплектация
Муфта - 2 шт
Материал
сталь
Размер соединения
1/4F, 1/4"
Посадочный диаметр, мм
1/4", 8 мм (елочка)
Страна производитель
Китай
Описание
Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57058, со штуцером "елка" под шланг 8 мм, 2 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57058, со штуцером "елка" под шланг 8 мм, 2 шт. - по цене 630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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