Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб.
В наличии
Код товара: 743434
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420 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Комплектация
Набор переходников - 2 шт
Материал
сталь
Размер соединения
1/4"(M), 1/4"
Посадочный диаметр, мм
1/4"(F), 1/4"(M), 1/4"
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х3
Вес, г.
140
Описание товара Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/
Набор переходников Matrix 57016 обеспечивает подключение элементов пневмосистемы с разным типом крепления. Он позволяет просто перейти с быстросъемного соединения на резьбовое и надежно соединить компрессор с пневматическим инструментом. Набор состоит из двух аксессуаров: ниппеля Rapid (Euro) типа «папа» и муфты Rapid (Euro) типа «мама» с диаметром внутренней резьбы 1/4?.
Преимущества
- Износостойкость — прочная сталь обеспечивает высокие эксплуатационные качества переходников.
- Антикоррозийное покрытие — ниппель и муфта защищены от разрушения.
- Удобное хранение — переходники поставляются в блистере
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Бренд
MATRIX
Комплектация
Набор переходников - 2 шт
Материал
сталь
Размер соединения
1/4"(M), 1/4"
Посадочный диаметр, мм
1/4"(F), 1/4"(M), 1/4"
Страна производитель
Китай
Набор переходников Matrix 57016 обеспечивает подключение элементов пневмосистемы с разным типом крепления. Он позволяет просто перейти с быстросъемного соединения на резьбовое и надежно соединить компрессор с пневматическим инструментом. Набор состоит из двух аксессуаров: ниппеля Rapid (Euro) типа «папа» и муфты Rapid (Euro) типа «мама» с диаметром внутренней резьбы 1/4?.
Преимущества
- Износостойкость — прочная сталь обеспечивает высокие эксплуатационные качества переходников.
- Антикоррозийное покрытие — ниппель и муфта защищены от разрушения.
- Удобное хранение — переходники поставляются в блистере
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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