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Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/

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Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 1
Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 2
Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 3
Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 4
Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 5
Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 6
Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 7
Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 8
Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 9
Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 1
  • Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 2
  • Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 3
  • Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 4
  • Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 5
  • Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 6
  • Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 7
  • Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 8
  • Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 9
  • Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743434
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Комплектация
Набор переходников - 2 шт
Материал
сталь
Размер соединения
1/4"(M), 1/4"
Посадочный диаметр, мм
1/4"(F), 1/4"(M), 1/4"
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х3
Вес, г.
140

Описание товара Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/

Набор переходников Matrix 57016 обеспечивает подключение элементов пневмосистемы с разным типом крепления. Он позволяет просто перейти с быстросъемного соединения на резьбовое и надежно соединить компрессор с пневматическим инструментом. Набор состоит из двух аксессуаров: ниппеля Rapid (Euro) типа «папа» и муфты Rapid (Euro) типа «мама» с диаметром внутренней резьбы 1/4?.

Преимущества

  • Износостойкость — прочная сталь обеспечивает высокие эксплуатационные качества переходников.
  • Антикоррозийное покрытие — ниппель и муфта защищены от разрушения.
  • Удобное хранение — переходники поставляются в блистере

Отзывы о товаре Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Комплектация
Набор переходников - 2 шт
Материал
сталь
Размер соединения
1/4"(M), 1/4"
Посадочный диаметр, мм
1/4"(F), 1/4"(M), 1/4"
Страна производитель
Китай
Описание

Набор переходников Matrix 57016 обеспечивает подключение элементов пневмосистемы с разным типом крепления. Он позволяет просто перейти с быстросъемного соединения на резьбовое и надежно соединить компрессор с пневматическим инструментом. Набор состоит из двух аксессуаров: ниппеля Rapid (Euro) типа «папа» и муфты Rapid (Euro) типа «мама» с диаметром внутренней резьбы 1/4?.

Преимущества

  • Износостойкость — прочная сталь обеспечивает высокие эксплуатационные качества переходников.
  • Антикоррозийное покрытие — ниппель и муфта защищены от разрушения.
  • Удобное хранение — переходники поставляются в блистере
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьбовое соед., 2 шт., внутр. диаметр 1/ - по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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