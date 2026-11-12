Умные часы Huawei Watch FIT 5 55020HUE White
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Характеристики
Описание товара Умные часы Huawei Watch FIT 5 55020HUE White
Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 совместимы со смартфонами, которые работают на базе операционных систем Android 8.0, HarmonyOS 2, iOS 13 и выше. Подключение осуществляется по беспроводной связи NFC и Bluetooth. Синхронизация со смартфонами позволяет принимать и совершать звонки с помощью сенсорного дисплея часов. Также открывается доступ к будильнику, органайзеру, календарю и другим функциям. Умные часы Huawei Watch Fit 5 оснащены датчиками, которые позволяют контролировать уровень кислорода в крови, пульс, пройденное расстояние, а также уровень стресса. Модель имеет 100 предустановленных тренировок для занятий бегом, велоспортом, греблей и другими видами спорта. Также есть комплект дыхательных упражнений и женский календарь для отслеживания менструального цикла.
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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