Умные часы Huawei Watch GT 7 41mm (55020JUS) White
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Характеристики
Линейка
Watch GT 7
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ремешка
фторэластомер
Размер экрана, дюйм
1.32
Здоровье
Контроль частоты сердцебиения, пульса, Тренировка, планирование и анализ, Темп бега, Уровень стресса, Контроль качества сна, Мониторинг физической активности, Тренировочные режимы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 990 руб.
В наличии
Код товара: 750367
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Доставка в Санкт-Петербурге
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16 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Линейка
Watch GT 7
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Размер экрана, дюйм
1.32
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС
Здоровье
Контроль частоты сердцебиения, пульса, Тренировка, планирование и анализ, Темп бега, Уровень стресса, Контроль качества сна, Мониторинг физической активности, Тренировочные режимы
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Габариты
41,3 ? 41,3 ? 9,99 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, г.
300
Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 7 41mm (55020JUS) White
Huawei Watch GT 7 объединяют спортивные функции, мониторинг восстановления и возможности умных часов для повседневного использования. Более 110 режимов тренировок, навигация HUAWEI Sunflower, анализ сна и вариабельности сердечного ритма помогают контролировать активность, а автономность до 21 дня позволяет реже вспоминать о зарядке.
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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Бренд
Линейка
Watch GT 7
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Размер экрана, дюйм
1.32
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС
Развернуть
Здоровье
Контроль частоты сердцебиения, пульса, Тренировка, планирование и анализ, Темп бега, Уровень стресса, Контроль качества сна, Мониторинг физической активности, Тренировочные режимы
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Габариты
41,3 ? 41,3 ? 9,99 мм
Страна производитель
Китай
Huawei Watch GT 7 объединяют спортивные функции, мониторинг восстановления и возможности умных часов для повседневного использования. Более 110 режимов тренировок, навигация HUAWEI Sunflower, анализ сна и вариабельности сердечного ритма помогают контролировать активность, а автономность до 21 дня позволяет реже вспоминать о зарядке.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
Умные часы Huawei Watch GT 7 41mm (55020JUS) White - данный товар вы можете купить по цене 16990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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