Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUL) Green
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Характеристики
Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUL) Green
Смарт-часы HUAWEI Watch GT 7 Pro 46mm синхронизируются по Bluetooth со смартфонами с ОС Android и iOS. Модель позволяет отвечать на звонки и совершать вызовы, принимать SMS и сообщения из мессенджеров, а также на расстоянии до 10 м от телефона переключать треки или активировать камеру. Всегда включенный дисплей обеспечивает постоянную видимость важных данных без разблокировки экрана: время, погоду, пульс. С помощью системы навигации GPS можно измерять скорость, темп движения и пройденные расстояния даже без смартфона. Смарт-часы HUAWEI Watch GT 7 Pro 46mm оснащены датчиками для определения ЭКГ, пульса, температуры тела, уровня кислорода в крови. Это помогает держать здоровье под контролем, особенно во время тренировок. Влагозащищенный корпус IP68 и IP69 выдерживает давление 5 бар и не пропускает воду внутрь при погружении на глубину до одного метра. На часы можно загружать аудиотреки и слушать их через наушники или динамик без смартфона.
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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