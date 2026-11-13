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Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUL) Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUL) Green

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Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 2
Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 3
Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 4
Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 5
Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 6
Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 7
Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 8
Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 9
Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 10
Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT 7 Pro
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
титан
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP69
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
466?466
  • Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 1
  • Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 2
  • Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 3
  • Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 4
  • Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 5
  • Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 6
  • Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 7
  • Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 8
  • Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 9
  • Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 10
  • Умные часы GT 7 PRO GREEN TUM-B49 HUAWEI - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 
Начислим 336 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750365
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUL) Green
20 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT 7 Pro
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
титан
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP69
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
317
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, глубины, магнитометр, освещенности, ЭКГ
Навигация, передача данных
GPS
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
564
Габариты
45,6 ? 45,6 ? 11,25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, г.
300

Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUL) Green

Смарт-часы HUAWEI Watch GT 7 Pro 46mm синхронизируются по Bluetooth со смартфонами с ОС Android и iOS. Модель позволяет отвечать на звонки и совершать вызовы, принимать SMS и сообщения из мессенджеров, а также на расстоянии до 10 м от телефона переключать треки или активировать камеру. Всегда включенный дисплей обеспечивает постоянную видимость важных данных без разблокировки экрана: время, погоду, пульс. С помощью системы навигации GPS можно измерять скорость, темп движения и пройденные расстояния даже без смартфона. Смарт-часы HUAWEI Watch GT 7 Pro 46mm оснащены датчиками для определения ЭКГ, пульса, температуры тела, уровня кислорода в крови. Это помогает держать здоровье под контролем, особенно во время тренировок. Влагозащищенный корпус IP68 и IP69 выдерживает давление 5 бар и не пропускает воду внутрь при погружении на глубину до одного метра. На часы можно загружать аудиотреки и слушать их через наушники или динамик без смартфона.

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUL) Green




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT 7 Pro
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
титан
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP69
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.47
Развернуть
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
317
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, глубины, магнитометр, освещенности, ЭКГ
Навигация, передача данных
GPS
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
564
Габариты
45,6 ? 45,6 ? 11,25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы HUAWEI Watch GT 7 Pro 46mm синхронизируются по Bluetooth со смартфонами с ОС Android и iOS. Модель позволяет отвечать на звонки и совершать вызовы, принимать SMS и сообщения из мессенджеров, а также на расстоянии до 10 м от телефона переключать треки или активировать камеру. Всегда включенный дисплей обеспечивает постоянную видимость важных данных без разблокировки экрана: время, погоду, пульс. С помощью системы навигации GPS можно измерять скорость, темп движения и пройденные расстояния даже без смартфона. Смарт-часы HUAWEI Watch GT 7 Pro 46mm оснащены датчиками для определения ЭКГ, пульса, температуры тела, уровня кислорода в крови. Это помогает держать здоровье под контролем, особенно во время тренировок. Влагозащищенный корпус IP68 и IP69 выдерживает давление 5 бар и не пропускает воду внутрь при погружении на глубину до одного метра. На часы можно загружать аудиотреки и слушать их через наушники или динамик без смартфона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUL) Green - по цене 20990 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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