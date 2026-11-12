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Умные часы Huawei Watch Ultimate 2 (55020GBJ) Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Huawei Watch Ultimate 2 (55020GBJ) Blue

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Умные часы ULTIMATE 2 BLUE MCH-AL00 55020GBJ HUAWEI - фото 1
Умные часы ULTIMATE 2 BLUE MCH-AL00 55020GBJ HUAWEI - фото 2
Умные часы ULTIMATE 2 BLUE MCH-AL00 55020GBJ HUAWEI - фото 3
Умные часы ULTIMATE 2 BLUE MCH-AL00 55020GBJ HUAWEI - фото 4
Умные часы ULTIMATE 2 BLUE MCH-AL00 55020GBJ HUAWEI - фото 5
Умные часы ULTIMATE 2 BLUE MCH-AL00 55020GBJ HUAWEI - фото 6
Умные часы ULTIMATE 2 BLUE MCH-AL00 55020GBJ HUAWEI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Watch Ultimate 2
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый, синий
Материал корпуса
керамика
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP6X
Размер экрана, дюйм
1.5
Разрешение экрана
466?466
  • Умные часы ULTIMATE 2 BLUE MCH-AL00 55020GBJ HUAWEI - фото 1
  • Умные часы ULTIMATE 2 BLUE MCH-AL00 55020GBJ HUAWEI - фото 2
  • Умные часы ULTIMATE 2 BLUE MCH-AL00 55020GBJ HUAWEI - фото 3
  • Умные часы ULTIMATE 2 BLUE MCH-AL00 55020GBJ HUAWEI - фото 4
  • Умные часы ULTIMATE 2 BLUE MCH-AL00 55020GBJ HUAWEI - фото 5
  • Умные часы ULTIMATE 2 BLUE MCH-AL00 55020GBJ HUAWEI - фото 6
  • Умные часы ULTIMATE 2 BLUE MCH-AL00 55020GBJ HUAWEI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 170 руб. 
Начислим 1011 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748218
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Умные часы Huawei Watch Ultimate 2 (55020GBJ) Blue
63 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Линейка
Huawei Watch Ultimate 2
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый, синий
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
керамика
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 140 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP6X
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.5
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
310
Вибрация
да
Стандарт связи
4G (LTE)
Датчики
барометр, компас
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
ЭКГ, количество шагов, потраченные калории, продолжительность и качество сна, пройденное расстояние, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
будильник, календарь, прогноз погоды, секундомер, таймер, фонарик
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
96
Габариты
47.8х47.8х12.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х8
Вес, г.
590

Описание товара Умные часы Huawei Watch Ultimate 2 (55020GBJ) Blue

HUAWEI WATCH Ultimate 2 – это прочные и легкие спортивные смарт-часы, созданные для активного образа жизни. Часы представлены в корпусе из жидкого металла на основе сплава циркония. На устройстве установлен керамический безель и сапфировое стекло, что обеспечивает высокий уровень прочности и устойчивости к повреждениям. Смарт-часы поддерживают погружение на глубину до 150 метров, инновационная водонепроницаемая структура обеспечивает безопасность во время изучения глубинных вод. Технология мини-сонара позволяет обмениваться короткими сообщениями под водой для общения с напарниками по дайвингу. Компактный гидролокационный модуль обеспечивает возможность обмена сообщениями на расстоянии до 30 метров между устройствами. Эти часы предлагают полный спектр функций для здоровья и фитнеса, включая мониторинг пульса, ЭКГ, качества сна (TruSleep), уровня кислорода в крови, сердечно-сосудистой системы, дыхания во сне и температуры кожи. Они также поддерживают eSIM для звонков, мобильные платежи, GNSS-геолокацию, NFC, Wi-Fi, голосового помощника и множество настраиваемых циферблатов. HUAWEI WATCH Ultimate 2 станут вашим надежным спутником как в повседневных делах, так и во время интенсивных тренировок.

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch Ultimate 2 (55020GBJ) Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Линейка
Huawei Watch Ultimate 2
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый, синий
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
керамика
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 140 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP6X
Развернуть
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.5
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
310
Вибрация
да
Стандарт связи
4G (LTE)
Датчики
барометр, компас
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
ЭКГ, количество шагов, потраченные калории, продолжительность и качество сна, пройденное расстояние, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
будильник, календарь, прогноз погоды, секундомер, таймер, фонарик
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
96
Габариты
47.8х47.8х12.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
HUAWEI WATCH Ultimate 2 – это прочные и легкие спортивные смарт-часы, созданные для активного образа жизни. Часы представлены в корпусе из жидкого металла на основе сплава циркония. На устройстве установлен керамический безель и сапфировое стекло, что обеспечивает высокий уровень прочности и устойчивости к повреждениям. Смарт-часы поддерживают погружение на глубину до 150 метров, инновационная водонепроницаемая структура обеспечивает безопасность во время изучения глубинных вод. Технология мини-сонара позволяет обмениваться короткими сообщениями под водой для общения с напарниками по дайвингу. Компактный гидролокационный модуль обеспечивает возможность обмена сообщениями на расстоянии до 30 метров между устройствами. Эти часы предлагают полный спектр функций для здоровья и фитнеса, включая мониторинг пульса, ЭКГ, качества сна (TruSleep), уровня кислорода в крови, сердечно-сосудистой системы, дыхания во сне и температуры кожи. Они также поддерживают eSIM для звонков, мобильные платежи, GNSS-геолокацию, NFC, Wi-Fi, голосового помощника и множество настраиваемых циферблатов. HUAWEI WATCH Ultimate 2 станут вашим надежным спутником как в повседневных делах, так и во время интенсивных тренировок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Huawei Watch Ultimate 2 (55020GBJ) Blue - этот товар вы можете купить по цене 63170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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