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Умные часы Huawei Watch GT 7 46mm (55020JUQ) Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Huawei Watch GT 7 46mm (55020JUQ) Blue

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Умные часы GT 7 BLUE TUM-B39 HUAWEI - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Watch GT 7
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
синий
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ремешка
фторэластомер
Размер экрана, дюйм
1.32
Здоровье
Контроль частоты сердцебиения, пульса, Тренировка, планирование и анализ, Темп бега, Уровень стресса, Контроль качества сна, Мониторинг физической активности, Тренировочные режимы
  • Умные часы GT 7 BLUE TUM-B39 HUAWEI - фото 1
  • Умные часы GT 7 BLUE TUM-B39 HUAWEI - фото 2
  • Умные часы GT 7 BLUE TUM-B39 HUAWEI - фото 3
  • Умные часы GT 7 BLUE TUM-B39 HUAWEI - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 990 руб. 
Начислим 288 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750371
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Умные часы Huawei Watch GT 7 46mm (55020JUQ) Blue
17 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Линейка
Watch GT 7
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
синий
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Размер экрана, дюйм
1.32
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС
Здоровье
Контроль частоты сердцебиения, пульса, Тренировка, планирование и анализ, Темп бега, Уровень стресса, Контроль качества сна, Мониторинг физической активности, Тренировочные режимы
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Габариты
41,3 ? 41,3 ? 9,99 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, г.
300

Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 7 46mm (55020JUQ) Blue

Huawei Watch GT 7 объединяют спортивные функции, мониторинг восстановления и возможности умных часов для повседневного использования. Более 110 режимов тренировок, навигация HUAWEI Sunflower, анализ сна и вариабельности сердечного ритма помогают контролировать активность, а автономность до 21 дня позволяет реже вспоминать о зарядке.

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch GT 7 46mm (55020JUQ) Blue




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Линейка
Watch GT 7
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
синий
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Размер экрана, дюйм
1.32
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС
Развернуть
Здоровье
Контроль частоты сердцебиения, пульса, Тренировка, планирование и анализ, Темп бега, Уровень стресса, Контроль качества сна, Мониторинг физической активности, Тренировочные режимы
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Габариты
41,3 ? 41,3 ? 9,99 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Huawei Watch GT 7 объединяют спортивные функции, мониторинг восстановления и возможности умных часов для повседневного использования. Более 110 режимов тренировок, навигация HUAWEI Sunflower, анализ сна и вариабельности сердечного ритма помогают контролировать активность, а автономность до 21 дня позволяет реже вспоминать о зарядке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Huawei Watch GT 7 46mm (55020JUQ) Blue - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 17990 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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