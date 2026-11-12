Умные часы Huawei Watch FIT 5 55020HUF Black
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Характеристики
Описание товара Умные часы Huawei Watch FIT 5 55020HUF Black
Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 поддерживают режим велотренировки, в котором вы сможете получать данные о количестве оборотов педалей в минуту, виртуальной мощности и уклоне трассы в режиме реального времени для корректировки посадки на велосипеде. Устройство автоматически определяет движения и паузы, благодаря чему оно учитывает только реальные данные и предоставляет вам фактическую статистику тренировки. Модель способна автоматически определять падения и отправлять сигналы экстренным контактам при подключении к смартфону по Bluetooth, чтобы уведомить их о происшествии. Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 поддерживают систему геопозиционирования HUAWEI Sunflower, благодаря которой она отслеживает каждый ваш шаг на маршруте. На каждом этапе тренировок устройство фиксирует ваш пульс, чтобы вы могли регулировать ее интенсивность и понимать реакцию вашего тела. Модель поддерживает более 100 режимов тренировки, чтобы вы могли заниматься любимыми видами спорта. Благодаря кольцам активности вы сможете ставить для себя спортивные цели и следить за их выполнением при помощи напоминаний от устройства.
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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