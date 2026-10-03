Top.Mail.Ru
Малка-угломер WorkPro WP264006 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Малка-угломер WorkPro WP264006

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Малка-угломер WorkPro WP264006 - фото 1
Малка-угломер WorkPro WP264006 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
алюминий
Длина, мм
230
Толщина, мм
3
Шкала
метрическая
Цвет
красный
  • Малка-угломер WorkPro WP264006 - фото 1
  • Малка-угломер WorkPro WP264006 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743139
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Малка-угломер WorkPro WP264006
920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Workpro
Материал
алюминий
Длина, мм
230
Толщина, мм
3
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Малка-угломер, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х4х4
Вес, г.
150

Описание товара Малка-угломер WorkPro WP264006

Измерительные угольники Workpro длиной 230 мм — практичный инструмент для точной разметки и проверки углов в удобном компактном формате. Яркий красный цвет помогает быстро находить угольник среди других инструментов и делает его заметным на рабочем месте. Надёжный выбор для задач, где важны удобство и аккуратность.

Отзывы о товаре Малка-угломер WorkPro WP264006




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Workpro
Материал
алюминий
Длина, мм
230
Толщина, мм
3
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Малка-угломер, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Измерительные угольники Workpro длиной 230 мм — практичный инструмент для точной разметки и проверки углов в удобном компактном формате. Яркий красный цвет помогает быстро находить угольник среди других инструментов и делает его заметным на рабочем месте. Надёжный выбор для задач, где важны удобство и аккуратность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Малка-угломер WorkPro WP264006 - стоимость товара 920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...