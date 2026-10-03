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Угольник строительный WorkPro WP264004 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угольник строительный WorkPro WP264004

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Угольник строительный WorkPro WP264004 - фото 1
Угольник строительный WorkPro WP264004 - фото 2
Угольник строительный WorkPro WP264004 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь
Длина, мм
200
Шкала
метрическая
Цвет
коричневый
  • Угольник строительный WorkPro WP264004 - фото 1
  • Угольник строительный WorkPro WP264004 - фото 2
  • Угольник строительный WorkPro WP264004 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743184
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Угольник строительный WorkPro WP264004
1 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Workpro
Материал
сталь
Длина, мм
200
Шкала
метрическая
Цвет
коричневый
Комплектация
Угольник, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х3
Вес, г.
270

Описание товара Угольник строительный WorkPro WP264004

Измерительный угольник Workpro длиной 200 мм — практичный инструмент для точной разметки и контроля углов. Метрическая шкала помогает быстро выполнять измерения в привычных единицах, а компактный размер удобен для работы и хранения. Коричневый цвет делает инструмент заметным среди других принадлежностей. Подойдёт для задач, где важны аккуратность и точность разметки.

Отзывы о товаре Угольник строительный WorkPro WP264004




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Характеристики
Бренд
Workpro
Материал
сталь
Длина, мм
200
Шкала
метрическая
Цвет
коричневый
Комплектация
Угольник, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Измерительный угольник Workpro длиной 200 мм — практичный инструмент для точной разметки и контроля углов. Метрическая шкала помогает быстро выполнять измерения в привычных единицах, а компактный размер удобен для работы и хранения. Коричневый цвет делает инструмент заметным среди других принадлежностей. Подойдёт для задач, где важны аккуратность и точность разметки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник строительный WorkPro WP264004 - по цене 1240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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