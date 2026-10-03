Угольник строительный WorkPro WP264008
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Характеристики
Материал
сталь
Длина, мм
600
Шкала
метрическая
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
В наличии
Код товара: 743186
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Workpro
Материал
сталь
Длина, мм
600
Шкала
метрическая
Цвет
серый
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х1
Вес, г.
790
Описание товара Угольник строительный WorkPro WP264008
Измерительный угольник Workpro длиной 600 мм — практичный инструмент для точной разметки и проверки углов. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а золотой цвет делает инструмент заметным среди других принадлежностей. Увеличенная длина удобна для работы с крупными заготовками и протяжёнными линиями.
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Бренд
Workpro
Материал
сталь
Длина, мм
600
Шкала
метрическая
Цвет
серый
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Измерительный угольник Workpro длиной 600 мм — практичный инструмент для точной разметки и проверки углов. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а золотой цвет делает инструмент заметным среди других принадлежностей. Увеличенная длина удобна для работы с крупными заготовками и протяжёнными линиями.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Угольник строительный WorkPro WP264008 - купить по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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