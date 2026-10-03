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Угольник строительный WorkPro WP264008 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угольник строительный WorkPro WP264008

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Угольник строительный WorkPro WP264008
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь
Длина, мм
600
Шкала
метрическая
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743186
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Угольник строительный WorkPro WP264008
1 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Workpro
Материал
сталь
Длина, мм
600
Шкала
метрическая
Цвет
серый
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х1
Вес, г.
790

Описание товара Угольник строительный WorkPro WP264008

Измерительный угольник Workpro длиной 600 мм — практичный инструмент для точной разметки и проверки углов. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а золотой цвет делает инструмент заметным среди других принадлежностей. Увеличенная длина удобна для работы с крупными заготовками и протяжёнными линиями.

Отзывы о товаре Угольник строительный WorkPro WP264008




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Характеристики
Бренд
Workpro
Материал
сталь
Длина, мм
600
Шкала
метрическая
Цвет
серый
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Описание
Измерительный угольник Workpro длиной 600 мм — практичный инструмент для точной разметки и проверки углов. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а золотой цвет делает инструмент заметным среди других принадлежностей. Увеличенная длина удобна для работы с крупными заготовками и протяжёнными линиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник строительный WorkPro WP264008 - купить по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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