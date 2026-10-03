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Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180B

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Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180B - фото 1
Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180B - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
алюминий
Длина, мм
180
Толщина, мм
3.8
Шкала
метрическая
Цвет
красный
  • Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180B - фото 1
  • Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180B - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743181
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180B
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
P.I.T.
Материал
алюминий
Длина, мм
180
Толщина, мм
3.8
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х2
Вес, г.
250

Описание товара Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180B

Измерительные угольники P.I.T. длиной 180 мм — удобный компактный инструмент для точных измерений и разметки. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а толщина 3,8 мм делает угольник практичным для повседневной работы. Яркий красный цвет заметен среди инструментов и облегчает поиск.

Отзывы о товаре Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180B




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Характеристики
Бренд
P.I.T.
Материал
алюминий
Длина, мм
180
Толщина, мм
3.8
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Описание
Измерительные угольники P.I.T. длиной 180 мм — удобный компактный инструмент для точных измерений и разметки. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а толщина 3,8 мм делает угольник практичным для повседневной работы. Яркий красный цвет заметен среди инструментов и облегчает поиск.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180B - стоимость товара 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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