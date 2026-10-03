Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180C
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
алюминий
Длина, мм
230
Толщина, мм
3.8
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
В наличии
Код товара: 743182
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 090 руб.
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Характеристики
Бренд
P.I.T.
Материал
алюминий
Длина, мм
230
Толщина, мм
3.8
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х3
Вес, г.
300
Описание товара Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180C
Измерительные угольники P.I.T. длиной 230 мм — практичный инструмент для точной разметки и контроля углов. Компактный формат удобен для работы в мастерской и на объекте, а толщина 3,8 мм придаёт конструкции уверенную жёсткость. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а красный цвет делает угольник заметным среди инструментов.
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Бренд
P.I.T.
Материал
алюминий
Длина, мм
230
Толщина, мм
3.8
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Измерительные угольники P.I.T. длиной 230 мм — практичный инструмент для точной разметки и контроля углов. Компактный формат удобен для работы в мастерской и на объекте, а толщина 3,8 мм придаёт конструкции уверенную жёсткость. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а красный цвет делает угольник заметным среди инструментов.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180C - купить по цене 1090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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