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Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180C

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Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180C - фото 1
Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
алюминий
Длина, мм
230
Толщина, мм
3.8
Шкала
метрическая
Цвет
красный
  • Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180C - фото 1
  • Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743182
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180C
1 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
P.I.T.
Материал
алюминий
Длина, мм
230
Толщина, мм
3.8
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х3
Вес, г.
300

Описание товара Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180C

Измерительные угольники P.I.T. длиной 230 мм — практичный инструмент для точной разметки и контроля углов. Компактный формат удобен для работы в мастерской и на объекте, а толщина 3,8 мм придаёт конструкции уверенную жёсткость. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а красный цвет делает угольник заметным среди инструментов.

Отзывы о товаре Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180C




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Характеристики
Бренд
P.I.T.
Материал
алюминий
Длина, мм
230
Толщина, мм
3.8
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Описание
Измерительные угольники P.I.T. длиной 230 мм — практичный инструмент для точной разметки и контроля углов. Компактный формат удобен для работы в мастерской и на объекте, а толщина 3,8 мм придаёт конструкции уверенную жёсткость. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а красный цвет делает угольник заметным среди инструментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180C - купить по цене 1090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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